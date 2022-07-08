Судьба Евросоюза незавидна — ему грозит распад

Из-за войны Европейскому Союзу грозит распад

Миф о глобальном Евросоюзе рассыпался перед лицом реальной политики, пишет Geopolitika.news. Факты, которые обнажил конфликт на Украине, показывают, что ЕС — просто геополитический конструкт и прикрытие НАТО в Европе. Это объединение без сил и без минимума энергетического потенциала. Его судьба незавидна.

Марио Стефанов

Реальный вес Европейского Союза ясно прослеживается по тому пресловутому факту, что Европейский парламент состоит из политических фигур, которые утратили связь с реальностью, а Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен и дипломата Жозепа Борреля совершенно не способна проводить собственную политику.

Конфликт на Украине показал, что Европейский Союз является не более чем политической формой, в которую упакован НАТО. Мир в Европе с момента окончания Второй мировой войны и до настоящего времени поддерживали не европейские державы, образовавшие Европейский Союз, как утверждается, а единственно и исключительно НАТО. Это неоспоримый факт.

Сейчас, во время боев на Украине, он полностью подтверждается. То же к возмущению европейских политиков заявил еще в конце 2016 года советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, когда говорил о роли НАТО и участии европейских союзников в его финансировании и похвалах Евросоюза, который якобы двигался к созданию собственных военных структур параллельных структурам НАТО. Болтон сказал тогда американскому Breitbart: "За последние 20 лет эта идея периодически всплывает… Но если они дошли до точки, в которой будут предпринимать нечто конкретное, то всадят нож в сердце НАТО… Это внутри Европейского Союза придумали ложь о том, что мир в Европе после Второй мировой войны поддерживался благодаря созданию Европейского Союза и его силами… Мир в Европе поддерживал НАТО своим сопротивлением Советскому Союзу. Если сейчас Европа захочет положиться в военном плане на Евросоюз с присущей ему брюссельской бюрократией, то я могу сказать только одно: "Бог вам в помощь".

Сильные на словах

Теперь это подтвердилось. Иллюзии насчет армии Европейского Союза и геополитическом Европейском Союзе, как и миф о глобальном Евросоюзе рассыпались перед лицом реальной политики и военным арсеналом России, США и Великобритании. Та же участь постигнет и другие евросоюзные мечты.

Реальный вес Европейского Союза ясно прослеживается по тому пресловутому факту, что Европейский парламент состоит из политических фигур, которые утратили связь с реальностью, а Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен и дипломата Жозепа Борреля совершенно не способна проводить собственную политику. После пустой шумихи и угроз в адрес России выяснилось, что Европейский Союз просто не в состоянии ввести против России совместные санкции, с которыми были бы согласны все члены ЕС, поскольку ЕС просто не может обойтись без российских энергоносителей. И не сможет в ближайшем будущем. В Европейском Союзе, а также в ведущих странах-членах, к власти пришло поколение бесталанных политиков, которым недостает не просто умения плавать в открытом геополитическом море современного мира, но и элементарного образования, нравственности, эмпатии к своим гражданам и понимания окружения, в котором они вращаются. Это видно по многим вещам. Перед нами — самые низшие политические организмы, которые выживают, практически паразитируя на американском и британском оборонном зонтике.

Вооруженный конфликт на Украине показал многое и, в том числе, этот факт.

Поэтому возможно, что крах России, каких военных результатов она ни добилась бы в продолжении боев (они точно не будут блестящими), обернется одновременно и крахом Европейского Союза.

Он уже сейчас пребывает в агонии, но, конечно, как структура не исчезнет, поскольку это не устаивает настоящих хозяев Европы: Вашингтон и Лондон. ЕС будет прозябать как политическая обертка НАТО в Европе, на европейской части большого трансатлантического сообщества, но не более.

Стандартные настройки

Конфликт на Украине показал, что Европа не ушла далеко от своих "стандартных настроек", заданных сто лет назад в Версале, а затем во время и после Второй мировой войны на американо-британских конференциях, где определялся новый послевоенный порядок. Он продолжает договоренности стран-победительниц в Первой мировой войне и уходит корнями в злосчастный Версаль. Этот порядок определяет не только современность, но и будущее Европы

Что бы она ни предпринимала в своем противостоянии с Россией, у Европы мало шансов на триумф. Факты, которые обнажил конфликт, подсказывают, что Европейский Союз — исключительно геополитический конструкт, который необходим как политическое прикрытие НАТО в Европе. У Европейского Союза нет никаких предпосылок к самостоятельному развитию и независимой деятельности вопреки воле США, Великобритании и России с другой стороны.

Европейский Союз — объединение без сил, без минимума энергетического потенциала.Чистая и неприкрытая правда заключается в том, что у Европейского Союза нет ни нефти, ни газа, без которых невозможно развитие ведущих европейских экономик.

ЕС принял безумное решение активно взяться за зеленую трансформацию революционными методами в момент, когда зеленые технологии еще не достигли необходимого уровня развития, и когда политика ведущих европейских держав и Брюсселя обгоняет технологическое развитие не на шаг, а на пять шагов вперед. Это еще больше истощит Европейский Союз и снизит уровень жизни его граждан.

Попытка перепрыгнуть пропасть между волей к росту и власти и реальной нехваткой энергетического потенциала, который нужен для этого, может окончиться тем, что Европейский Союз пропасть не перепрыгнет, а рухнет прямо в нее. От зеленой энергетики, которая должна компенсировать Европейскому Союзу недостаток других энергоносителей в нужных количествах еще несколько десятилетий не будет никакого толку. Просто придет понимание, что солнечные панели современного дизайна теряют всякий смысл при элементарной облачности и граде (недавняя непогода в Хорватии — тому подтверждение). Об этом мало говорят, но это подтверждает, что зеленые технологии находятся еще в зачаточном состоянии. Ни одна буря не испортит газо- или нефтепровод.

Ошибочная политика

Проводя иллюзорную политику, Европейский Союз ставит под угрозу не только экономические основы европейских государств, но и их демократические возможности, которые в самых сильных членах ЕС за послевоенный период достигли завидного уровня. Ведь нехватка энергии, которая, судя по всему, станет ночным кошмаром, и грядущий дефицит всех товаров для населения еще никогда не способствовали демократии, и на этот раз будет так же.

Экономическая депрессия способствует росту авторитарных режимов. Они уже множатся по всей Европе.

Но новый тоталитаризм, который зарождается на европейской земле, будет не таким, как в прошлом. Он будет искать совершенно новые пути, в том числе в области тотального, независимого от воли людей технологическом контроле над населением. Когда система окончательно оформится, всякая дискреционная оценка власти более будет невозможна, как и индивидуальная оценка людей или эмпатия. Система будет работать по-кафковски безумно и неумолимо, делая лишь запрограммированные исключения для новой самопровозглашенной знати. Признаки такого развития событий мы видим уже сегодня. А началось все с невинных подтверждений о вакцинации и попустительства прежде невиданной концентрации власти и богатств в руках малой олигархической группы.

При таком положении вещей и сопутствующих процессах, которые протекают преимущественно в Западной Европе, а также при реальном упадке таких традиционных европейских держав, как Германия и Франция, и торжестве влияния Великобритании и США на европейской политической арене появляются новые сильные игроки, опирающиеся как раз на Вашингтон и Лондон. Пример — Польша, ближайший американский союзник и растущая экономика. Она будет следующим господином Европы.

Влиятельный Зеленский

Сила Польши внутри Европейского Союза в соответствии с описанными процессами возрастет до уровня Германии и Франции, если даже не превзойдет их, что тоже вполне возможно. К ней присоединится Украина, которая, несмотря на вооруженный конфликт и на то, что формально она не член Европейского Союза, уже сегодня пользуется внутри структур Европейского Союза большим влиянием, чем многие члены. Ее президент Зеленский, одетый как Фидель Кастро, ездит по европейским столицам, критикует, советует и раздает приказы. При этом совершенно ясно, что за ним стоят Вашингтон и Лондон, и что это они наделяют его такой властью. Украина продолжит подниматься в рамках Европейского Союза вне зависимости от того, станет она его членом или нет, и даже независимо от результатов вооруженного конфликта. Ведь уже сейчас ясно, что как государство Украина сохранится.

Насколько старые европейские державы пошатнулись под натиском этой новой политической силы Европы и Европейского Союза, говорит сегодня уже легендарная и унизительная самокритика немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Украина сначала запретила ему въезд на свою территорию, а потом разрешила после того, как он публично покаялся из-за своих идейных заблуждений. Хотя совершенно ясно, что ехать туда ему точно не следует, ведь никто не знает, чем такой визит может закончиться. В приступе самокритики Штайнмайер покаянно и позорно заявил: "Мы держались за мост, в который Россия уже не верила, и о котором предостерегали наши партнеры… Я не верил, что Владимир Путин примет полное экономическое, политическое и моральное крушение своей страны ради своего имперского безумия. Как и многие другие, я обманулся". Это выступление Штайнмайера, которое полезно повторять, — пока заявление века. Несомненно, оно войдет в историю, тем более что, вполне вероятно, оно предвосхищает новый упадок Германии.

Насколько возросла сила востока Европы и самой Украины, которая еще не член Европейского Союза, и насколько глубоко пала Германия и политика Европейского Союза, тут свидетельствует один факт. Его нельзя отбрасывать, несмотря на всю иронию происходящего. Вспомним, что мы говорим о президенте государства, сильнейшего и ведущего члена Европейского Союза.

Поражение за поражением

Если уж сам немецкий президент вынужден изливать самокритику и посыпать голову пеплом, то напрашивается вопрос, каким вообще реальным влиянием еще пользуются Германия, Франция и другие, прежде ведущие, государства Европейского Союза?

Поражение Штайнмайера — это поражение всего Европейского Союза. Его унижение — это унижение не только для Германии, но и для всего Евросоюза. После такого кто-то еще сможет всерьез воспринимать действия Европейского Союза и верить, что за ними стоит собственная воля европейских государств, не зависящих от влияния Вашингтона и Лондона? Такое просто невозможно. Вопиющий упадок и унижение.

Российская спецоперация на Украине открыла невероятные вещи, прежде всего: драные штаны российской армии и трагикомичную беспомощность Европейского Союза.

Более того, проявились удивительные свойства американской и британской внешней политики. Всего за несколько недель Вашингтон и Лондон взяли под контроль европейскую политику и Европейский Союз и начали превращать их в политическую надстройку НАТО, в котором они доминируют. Лидер Европейского Союза хвалятся новым трансатлантическим единством и тем, что ЕС вновь сплотился. Но их слова не соответствуют реальности, и, более того, они игнорируют тот факт, что все события в Европе сейчас происходят исключительно под диктовку США и Великобритании. Если Евросоюз считает, что сейчас он стабильнее, чем никогда прежде, то глубоко ошибается. Вашингтон и Лондон, которые превратились в истинные центры принятия политических решений относительно Европы, сделали ее лишь стабильной политической оболочкой НАТО и ширмой для своих действий.

Когда закончатся деньги, запад и восток Европы больше ничего не будет связывать

В принципе для западных членов Европейского Союза было бы идеально, если бы ЕС действительно можно было разделить на две части, о чем говорил Макрон. Речь о "многоскоростном" Евросоюзе. В итоге это обернулось бы и разными направлениями развития или возвращением к статусу Европейского экономического сообщества со старыми членами. Однако теперь из-за расширения на восток это стало невозможно. Поэтому, как бы опрометчиво и несправедливо это ни показалось на первый взгляд (может, и так), но у членов ЕС из Западной Европы остается только один подходящий выход — собственный "Брексит". То есть согласованный совместный выход сильнейших европейских государств Западной и части Центральной Европы из Европейского Союза с сохранением членства и активной роли в НАТО. Своего рода "Вестексит" из собственной геополитической конструкции, которая вот-вот обрушится им на голову. Тем более что становится ясно: такой Евросоюз не потянет ни экономический, ни политический, ни нравственный груз империи, которая его создала, и которая сейчас функционирует как Римская империя перед распадом за Западную и Восточную. Кстати, это был бы не первый геополитический кульбит, над которым все сначала смеялись, а потом он произошел на самом деле.

США и Великобритания, преследуя собственные интересы, продолжат поддерживать жизнь в пошатнувшейся империи Европейского Союза до бесконечности, играя на расколе между западной и восточной частью, который в будущем будет только углубляться. Нет больше такого "суперклея", который сумел бы склеить восток и запад Европейского Союза. Сейчас их еще хоть как-то скрепляют деньги, как проверенное связующее средство. Но когда начнется дефицит, деньги больше не помогут.

За венгерскими играми с антироссийскими санкциями на самом деле стоит Германия

Не стоит заблуждаться, что, например, Венгрия проводит исключительно собственную эгоистичную политику, которая уже почти согласованные санкции против российского энергетического сектора практически сводит на нет. Намного вероятнее и логичнее выглядит версия о том, что за Венгрией на самом деле стоит Германия, которая не может сама сказать того, что может Венгрия. Венгерская политика в отношении санкций против России на самом деле, весьма вероятно, служит фиговым листком, за которым скрываются Берлин и Брюссель. Горячие евродипломаты неизбежно понимали, что не могут обойтись без российской нефти и газа, еще до того, как начали грозить Москве эмбарго на импорт ее энергоносителей. Тем более что благодаря именно их стараниям Евросоюз и оказался в такой ситуации. И вот они оказались в позиции беспомощных и униженных, как наркоман, который угрожает дилеру, а потом сам униженно приползает к нему за новой дозой.