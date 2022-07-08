Уже не до модернизации: страны-операторы Leopard 2 столкнулись с проблемой восстановления техники

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После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине киевский режим ожидал с Запада непрекращающегося вала поставок бронетехники, однако в итоге они ограничились передачей имевшихся у стран НАТО советских машин и нескольких десятков бронеавтомобилей, не считая нескольких БТР М113. Власти незалежной по традиции списывают это на нежелание своих западных «друзей» расставаться с собственной матчастью ради укрепления ВСУ, однако их «жадность» имеет объективные причины.

До начала СВО многие страны «старой Европы» не придавали большого значения поддержанию своих войск в боеготовом состоянии и легко расставались с целым рядом систем. Например, Нидерланды практически полностью распродали свой танковый парк. Однако на фоне консолидации Запада против «российской угрозы» выявилась необходимость укрепления вооружённых сил. Сразу же возникли проблемы:

В части восстановления и улучшения танков Leopard 2 мы сталкиваемся с нарастающими проблемами. Все европейские армии ринулись ремонтировать и модернизировать технику. Это привело к резкому сокращению запаса доступных деталей [на мировом рынке]. Некоторые из этих компонентов больше не производятся

- пояснили изданию Defence24 в польской компании PGZ, объясняя срыв программы ремонта и модернизации танков до уровня Leopard 2PL M1 (всего улучшено 9 машин, до конца 2022 года ожидается передача всего 24 единиц).

Странам-операторам Leopard 2 приходится выискивать недостающие запчасти у своих партнёров по НАТО, однако они не спешат расставаться со своими деталями, так как пытаются восстановить собственные танковые парки. В итоге европейские государства не то что не имеют желания опустошать свои арсеналы ради ВСУ – они не располагают такой возможностью.

Частичным выходом из этой ситуации видится восстановление производственных цепочек. Например, в Польше пытаются развернуть выпуск 120-мм пушек L44, изготавливавшихся в ФРГ в 1970-е годы. Это самая первая версия орудия Rh-120, которым вооружены танки Leopard 2. Как будет старая пушка L44 согласовываться с модернизацией «Леопардов» – вопрос вторичный, главное для польских военных – это хотя бы «поставить на ноги» свои танки в условиях острого дефицита запчастей для них. Как говорится, в сложившейся ситуации уже не до модернизации.