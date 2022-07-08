Войти
Военное обозрение

Уже не до модернизации: страны-операторы Leopard 2 столкнулись с проблемой восстановления техники

456
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине киевский режим ожидал с Запада непрекращающегося вала поставок бронетехники, однако в итоге они ограничились передачей имевшихся у стран НАТО советских машин и нескольких десятков бронеавтомобилей, не считая нескольких БТР М113. Власти незалежной по традиции списывают это на нежелание своих западных «друзей» расставаться с собственной матчастью ради укрепления ВСУ, однако их «жадность» имеет объективные причины.

До начала СВО многие страны «старой Европы» не придавали большого значения поддержанию своих войск в боеготовом состоянии и легко расставались с целым рядом систем. Например, Нидерланды практически полностью распродали свой танковый парк. Однако на фоне консолидации Запада против «российской угрозы» выявилась необходимость укрепления вооружённых сил. Сразу же возникли проблемы:

В части восстановления и улучшения танков Leopard 2 мы сталкиваемся с нарастающими проблемами. Все европейские армии ринулись ремонтировать и модернизировать технику. Это привело к резкому сокращению запаса доступных деталей [на мировом рынке]. Некоторые из этих компонентов больше не производятся

- пояснили изданию Defence24 в польской компании PGZ, объясняя срыв программы ремонта и модернизации танков до уровня Leopard 2PL M1 (всего улучшено 9 машин, до конца 2022 года ожидается передача всего 24 единиц).

Странам-операторам Leopard 2 приходится выискивать недостающие запчасти у своих партнёров по НАТО, однако они не спешат расставаться со своими деталями, так как пытаются восстановить собственные танковые парки. В итоге европейские государства не то что не имеют желания опустошать свои арсеналы ради ВСУ – они не располагают такой возможностью.

Частичным выходом из этой ситуации видится восстановление производственных цепочек. Например, в Польше пытаются развернуть выпуск 120-мм пушек L44, изготавливавшихся в ФРГ в 1970-е годы. Это самая первая версия орудия Rh-120, которым вооружены танки Leopard 2. Как будет старая пушка L44 согласовываться с модернизацией «Леопардов» – вопрос вторичный, главное для польских военных – это хотя бы «поставить на ноги» свои танки в условиях острого дефицита запчастей для них. Как говорится, в сложившейся ситуации уже не до модернизации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Польша
Россия
Украина
Продукция
Leopard-2
M113 БТР
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
27.05.2022
Запасы советского оружия иссякли: промежуточные итоги военной помощи Запада киевскому режиму
15.01.2018
На страже Прибалтики
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
16.06.2014
В случае конфликта странам Балтии не обойтись без помощи НАТО ("Deutsche Welle", Германия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.07 09:52
  • 2
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 08.07 09:26
  • 1
«Укроборонпром» уходит из Украины в…
  • 08.07 04:28
  • 28917
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.07 01:32
  • 1
Путин: РФ смогла добиться результатов по созданию передового оружия при маленьком бюджете
  • 08.07 01:19
  • 10
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 07.07 23:21
  • 8220
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.07 21:41
  • 4
В ДНР уничтожили две американские пусковые установки системы HIMARS
  • 07.07 19:15
  • 2
Танки спада не боятся
  • 07.07 18:02
  • 5
Юрий Борисов: сверхурочная работа по госконтрактам будет оплачиваться в двукратном размере
  • 07.07 15:52
  • 2
Использование израильских ракет немецкой БМП показали на видео
  • 07.07 15:36
  • 148
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 07.07 15:21
  • 2
Разработаны термостойкие литий-ионные батареи
  • 07.07 15:02
  • 1
Появились новые подробности о пожаре на десантном корабле ВМС США Bonhomme Richard в 2020 году
  • 07.07 12:46
  • 1
В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant
  • 07.07 12:29
  • 2
Минобороны Индии озадачено выбором самолётов для авиации ВМС: покупки российских палубных истребителей в планах нет