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D-Russia.ru

Государство компенсирует до половины частных инвестиций в технологические стартапы университетов – постановление

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Startup
Startup.
Источник изображения: D-Russia.ru

Инвесторы, вложившие средства в университетские технологические стартапы, смогут компенсировать до половины своих затрат за счёт федеральных субсидий – правила использования такого инструмента поддержки утверждены постановлением правительства.

Речь идёт о компенсациях затрат на проекты, основанные на разработках студентов, преподавателей и научных работников вузов.

Всего в федеральном бюджете 2022–2024 годов на это предусмотрено более 3,1 миллиарда рублей. Первыми получателями субсидии станут участники 145 лучших проектов, которые пройдут независимую экспертизу, говорится на сайте правительства.

Напомним, программа возмещения инвестиций – часть федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он разработан для реализации одной из 42 стратегических инициатив правительства, разработанных для повышения качества жизни граждан и обеспечения устойчивости экономики. Инициатива должна вовлечь молодёжь в продвижение собственных идей, разработок, в создание конкретных продуктов, решений для рынка. Для студентов будут открыты стартап-студии, акселераторы, предусмотрены гранты на создание таких стартапов во время учёбы.

Оператор программы – Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»).

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