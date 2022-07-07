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Военное обозрение

Появились новые подробности о пожаре на десантном корабле ВМС США Bonhomme Richard в 2020 году

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Источник изображения: topwar.ru

Издание Defense News раскрыло новые обстоятельства сильного пожара на универсальном десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard. Напомним, что корабль загорелся 12 июля 2020 года. USS Bonhomme Richard тушили до 17 июля 2020 года. В результате пожара корабль выгорел на 65%, а стоимость восстановительных работ эксперты оценили в 3 миллиарда долларов. Такая сумма в три раза превышала затраты на строительство десантного корабля, поэтому от восстановления USS Bonhomme Richard в Пентагоне отказались.

В качестве причины пожара ранее ВМС США называли неудовлетворительное техническое состояние корабля и низкий уровень подготовки экипажа. Однако это, как мы понимаем, общие формулировки, а что скрывается за ними? Defense News пишет, что первоначальная реакция на пожар была нескоординированной и путанной, так как было не очень понятно, какой именно адмирал должен взять на себя руководство тушением пожара.

Эта неразбериха на корабле привела к тому, что моряки не смогли вовремя принять меры для сдерживания огня. Один адмирал, который сказал, что у него нет полномочий отдавать приказ, пишет Defense News, умолял командира корабля вернуться на корабль и тушить пожар, тогда как командир и его команда ждали на пирсе. Называется имя этого человека – вице-адмирал Рич Браун, ныне он – в отставке. Браун возглавлял Надводные силы ВМС США в Тихоокеанском регионе с января 2018 по август 2020 года. По его словам, он создал специальную группу командования для координации действий по тушению пожара.

По мнению Брауна, экипаж корабля и федеральные пожарные упустили возможность локализации пожара в нижнем складском помещении, где он и возник. Расследование показало, что экипаж корабля не спешил обращаться за помощью к пожарным службам, но и не предпринимал каких-либо действий для предотвращения распространения огня на другие части корабля.

Вице-адмирал Браун позвонил командиру корабля, капитану Грегори Скотту Тороману, который сказал, что он и команда покинули корабль и находятся на пирсе. Тороман должен был координировать свои действия с Федеральной пожарной службой базы и Юго-Западным региональным центром технического обслуживания. Однако на практике этого не произошло. Браун считает, что причиной тому стали противоречия между военно-морскими и гражданскими пожарными службами. Федеральных пожарных несколько раз убирали с тушения корабля, но при этом у пожарных ВМС не было необходимого для тушения пожара снаряжения.

Источник изображения: topwar.ru

Также Браун (на фото) рассказал о своем звонке командиру 3-й экспедиционной ударной группы контр-адмиралу Филу Собеку, который не был его непосредственным подчиненным, но послушал вице-адмирала и направился к месту, где был пришвартован корабль. Кроме того, Браун приказал эсминцам Fitzgerald и Russell покинуть пирс, так как они соседствовали с Bonhomme Richard и был риск распространения огня на другие корабли.

В Третьем флоте ВМС США на просьбы о помощи ответили, что корабль находится на техническом обслуживании, а это означает, что происходящее с ним не входит в компетенцию флота и заниматься решением проблемы флот не будет.

Отвлекаясь от подробностей событий, происходящих тем вечером и ночью, отметим, что история с пожаром на десантном корабле USS Bonhomme Richard свидетельствует о вопиющей несогласованности действий в командных структурах Военно-морских сил США. Адмиралы перекладывали друг на друга обязанности по руководству пожаротушением, а изначально и команда корабля не проявила должной активности. Вероятно, это связано не только с низким уровнем подготовки личного состава, но и с чрезмерной бюрократией во флотских структурах, с пренебрежением командиров исполнением своих обязанностей, да и просто с безразличным отношением ко всему, что не входит в сферу непосредственной ответственности.

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США
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