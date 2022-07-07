МКС без проведения коррекций орбиты сможет просуществовать в космосе от двух до пяти лет - "Роскосмос"

Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - В случае отказа России от коррекций орбиты МКС, станция сможет функционировать от двух до пяти лет, сообщил руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.

По его словам, в среднем МКС без коррекции теряет 100 метров высоты в сутки в зависимости от плотности атмосферы, при этом, чтобы дойти до плотных слоёв атмосферы и начать гореть станции нужно опуститься до высоты ниже 100 км над Землей.

"Естественное снижение орбиты МКС до этой высоты займёт по расчетам баллистиков Ракетно-космической корпорации "Энергия" примерно от двух до пяти лет в зависимости от активности Солнца", - сообщил Струговец в своем Telegram-канале.

Он отметил, что у зарубежных партнеров нет своих средств для проведения коррекции высоты орбиты МКС.

"Без российской стороны Cygnus скорректировать орбиту МКС не сможет. У него работает на коррекцию только маршевый двигатель. Мало того, чтобы он включился, Россия должна с помощью двигателей своего сегмента развернуть станцию в положение маневра, а потом вернуть ее в исходное положение полёта", - заявил Струговец.

25 июня в NASA сообщили, что американский грузовой космический корабль Cygnus успешно скорректировал орбиту МКС с помощью своего ориентируемого двигателя. По данным американского космического ведомства, манёвр продолжался пять минут и одну секунду. В итоге высота орбиты станции изменилась на примерно 805 метров в перигее (ближайшая к Земле точка на орбите МКС) и на примерно 161 метр в апогее (самая дальняя от неё). Первая попытка изменить орбиту станции была предпринята 20 июня, однако она не увенчалась успехом.

В тот же день в Ракетно-космической корпорации "Энергия" заявили, что российский грузовой корабль "Прогресс" остается штатным средством коррекции орбиты МКС.