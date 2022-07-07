В Индии назвали окончательные сроки принятия решения по составу авиакрыла нового авианосца INS Vikrant

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Первый самостоятельно построенный индийский авианосец INS Vikrant получит в качестве палубных самолетов французские или американские истребители. Российские МиГ-29К/КУБ в финал не прошли.

По данным индийского издания Times of India, в финал тендера на поставку истребителей для нового авианосца вышли французский Rafale-M и американский F/А-18E Super Hornet. Оба самолета были протестированы на испытательном полигоне ВМС Индии на авиабазе Ханса в штате Гоа, который имитирует палубу индийского авианосца INS Vikrant. Отчеты об испытаниях уже поступили в Минобороны Индии, решение будет вынесено в течение месяца.

Как ранее сообщалось, основное требование к новому палубному истребителю - взлет при полной загрузке топливом и вооружениями, включая бомбы с высокоточным наведением и системы с ядерной начинкой. Победитель получит контракт на 24-26 самолетов для нового авианосца, всего же Индия планирует заказать 57 палубных истребителей, часть из которых должна заменить старые советские МиГ-29К/КУБ.

Ранее индийские ВМС рассматривали в качестве основы авиакрыла INS Vikrant российские истребители, сообщалось о предварительных переговорах о закупке 14 МиГ-29К/КУБ. В дальнейшем акцент был сделан на западные истребители.

INS Vikrant может нести на своём борту 26 истребителей и 10 вертолётов. Водоизмещение – 37 500 тонн, длина корпуса – 262 метра, ширина – 62 метра. Установлены четыре газотурбины LM2500+ мощностью более 80 МВт (110 000 л.с.). Скорость - до 28 узлов. Дальность плавания –7500 морских миль. Экипаж – 1560 человек.

Вооружение составляют четыре итальянских 76-мм арткомплекса, две установки вертикального пуска ЗУР "Барак-1" и "Барак-8" израильского производства, российские зенитные арткомплексы AK-630.