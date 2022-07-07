Испытания системы спасения корабля "Орел" на Восточном пройдут в апреле 2024 года - Рогозин

Ранее они были запланированы на 2023 год

Циолковский. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Испытания системы спасения нового российского пилотируемого космического корабля "Орел", которая нужна в случае нештатной ситуации, начнутся на космодроме Восточный в апреле 2024 года, сообщил журналистам гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Предварительно на апрель 2024 года запланирован наземные испытания, потому что и вертолетные испытания мы хотим провести на космодроме Восточный. Все испытания корабля должны завершиться к моменту развертывания уже на орбите российской орбитальной служебной станции", - сказал Рогозин.

Глава "Роскосмоса" отметил, что ажиотажа нет, все идет в графике.

2 февраля Рогозин сообщил, что госкорпорация определилась с графиком испытаний "Орла".

Как сообщали в "Роскосмосе", планируется, что они начнутся в 2023 году с тестирования системы аварийного спасения на стартовом комплексе - с отстрелом, уводом и приземлением корабля в безопасном районе. Затем пройдут испытания системы спасения корабля при выведении на ракете-носителе. Также предусмотрены четыре сброса возвращаемого аппарата корабля с вертолета для тестирования системы приземления

31 декабря 2021 года Рогозин сообщил, что при первом испытательном запуске ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный в декабре 2023 года в качестве полезной нагрузки будет использован макет нового корабля "Орел", а не его готовая версия.

"Поэтому мы отработаем, прежде всего, в декабре 2023 года связку - новый стартовый комплекс космодрома Восточный, ракета "Ангара", соответственно, и мы отработаем весь интерфейс с кораблем, в котором будет необходимое количество оборудования. Но это еще не будет штатный корабль, потому что, еще раз скажу, риск слишком высокий", - пояснил Рогозин.

По его словам, после этого запуска на Восточном должны испытать систему аварийного спасения корабля. Эта система должна "сорвать" корабль со стоящей на старте ракеты и отвести его в безопасное место и мягко посадить. Также планируется провести испытания "отстрела" корабля при полете ракеты "Ангара".

4 октября генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что пуск нового российского пилотируемого корабля "Орел" может быть отложен.

Космический корабль "Орел" может войти в состав комплекса для полетов к другим планетам или астероидам, сообщил ранее главный конструктор корабля Игорь Хамиц.