Учебный корабль Балтфлота "Смольный" вышел из Балтийска в рамках проведения морской практики курсантов

ЦАМТО, 6 июня. Учебный корабль Балтийского флота "Смольный" в рамках дальнего штурманского похода вышел из главной базы флота и взял курс на Североморск.

Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ по маршруту Балтийск – Североморск – Балтийск – Кронштадт через четыре моря – Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево.

Во время трехдневной стоянки в Балтийске на борт корабля для прохождения практики прибыли 107 курсантов Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, а также 15 офицеров и преподавателей ВУЗа, были пополнены запасы воды, топлива и продовольствия. Кроме того, на корабле находятся курсанты филиала Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия" в Санкт-Петербурге.

В ходе морского похода кораблю предстоит пройти более 20 тысяч морских миль. В это время курсанты пройдут практику по штурманским дисциплинам, будут совершенствовать навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, дублировать обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

Кроме того, с курсантами будет проведен ряд тренировок на современном учебном тренажере "Регель", смонтированном на корабле. После завершения обучения будущие офицеры на борту корабля сдадут зачеты по специальности и различным морским дисциплинам.

Для обучения на корабле имеются специальные классы и тренажерные комплексы. "Смольный" имеет астрономическую палубу, отсек борьбы за живучесть корабля и шестивесельные ялы. Морскую практику на нем могут проходить одновременно до 300 будущих штурманов, механиков и судоводителей.

Прибытие "Смольного" в Североморск ожидается во второй декаде июля, сообщает пресс-служба Западного военного округа.