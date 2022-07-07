Реджеп Эрдоган: Турция намерена подписать соглашение с Римом и Парижем по производству систем ПВО SAMP-T

ЦАМТО, 6 июля. Анкара рассчитывает в ближайшее время подписать соглашение с Италией и Францией по производству систем ПВО SAMP-T, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

Как отмечает агентство, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что Анкара ведет интенсивные переговоры о производстве систем ПВО SAMP-T совместными усилиями Турции, Франции и Италии. По его словам, Р.Эрдоган обсуждал эту тему с президентом Франции и премьер-министром Италии. М.Чавушоглу допускал вероятность, что производство систем наладят в Турции.

"Это очень важная тема отношений между Турцией, Италией и Францией. Во время последнего саммита НАТО мы обсуждали этот вопрос с президентом Э.Макроном. Во время встречи с премьер-министром Италии М.Драги (в Анкаре 5 июля) мы опять обсудили детали этого вопроса. Наши министры обороны тоже обсудили эту тему. Мы хотим как можно скорее перейти к фазе подписания соглашения по SAMP-T. Мы хотим подписать соглашение, потому что это имеет большое значение для нашей обороноспособности. У нас есть полное согласие с премьер-министром Италии по этому вопросу, проблем нет. Точно так же у нас есть договоренность с Э.Макроном по этому вопросу. Я надеюсь, что мы сможем подписать соглашение как можно скорее и двигаться дальше", – приводит слова Р.Эрдогана агентство Anadolu.

Справка ЦАМТО

ЗРК средней дальности SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portee/Terrestre) разработан в интересах ВС Франции и Италии в рамках европейской программы FSAF (Future Surface-to-Air Family of missile systems – перспективное семейство ракетных систем "земля-воздух").

В составе ВС Франции ЗРК получил национальное обозначение "Мамба".

Он представляет собой мобильный наземный ЗРК, использующий разработанную компанией MBDA ЗУР "Астер-30" Блок.1, дальность действия которой превышает 80 км. Ракета способна поражать воздушные цели на высотах от 50 м до 25 км. В состав каждого комплекса (батареи) входят четыре вертикальные пусковые установки, каждая из которых способна осуществить пуск по целям восьми ЗУР. ЗРК может одновременно вести обстрел до 10 целей.

ЗРК SAMP/T предназначен для прикрытия важных объектов инфраструктуры, включая АЭС, авиабазы, места дислокации войск от воздушных угроз различных типов, включая тактические баллистические ракеты. Характеристики комплекса также позволяют использовать его для прикрытия подразделений ВС Франции при проведении операций за рубежом.

Минобороны Франции заключило контракт на закупку 10 батарей зенитных ракетных комплексов (для СВ и ВВС). Соглашение также включало поставку ЗУР "Астер-30" "Блок-1". МО Италии объявило о планах закупки 5 батарейных комплектов. Поставка ВС Франции полностью боеготовых ЗРК завершилась в 2014 году, ракет – в 2016 году.

Интерес в закупке ЗРК SAMP/T проявил Катар. В январе этого года ВС Катара получили обновленное предложение по вопросу возможной поставки зенитного ракетного комплекса SAMP/T средней дальности производства консорциума Eurosam.