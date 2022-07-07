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Интерфакс-АВН

Соглашение о перекрестных полетах на МКС между РФ и США будет подписано в ближайшее время - Рогозин

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Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой Роскосмоса

Циолковский. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Соглашение о перекрестных российско-американских полетах на МКС может быть подписано в ближайшую неделю или две, сообщил журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время визита на космодром Восточный.

"Занимается этим Сергей Константинович Крикалев. Я буквально с ним в субботу разговаривал на эту тему. Ожидаем, что в течение недели-двух такой документ появится", - сказал глава Роскосмоса.

Рогозин отметил, что пока нет смысла называть кандидатов астронавтов, так как прежде необходимо подписать соглашение.

"Называть фамилию астронавта и делать ему какую-то рекламу мы не будем. Кандидаты (на "Союз" - ИФ) определены американской стороной, но не скажу вам. Пусть американская сторона говорит", - сказал Рогозин.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году в NASA сообщили, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы. Судьба соглашения оставалась неясной из-за обострения российско-американских отношений на фоне российской военной операции на Украине.

В июне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее госкорпорации провести переговоры с NASA об исполнении соглашения по "перекрестным полетам".

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