Более 1,2 тысячи зданий и сооружений построили для ВС РФ в I полугодии

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За первое полугодие 2022 года для ВС РФ построили более 1,2 тысячи зданий и сооружений, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"По результатам первого полугодия 2022 года для Вооружённых сил завершено строительство 1245 зданий и сооружений. Эти показатели достигнуты в соответствии с планом, утверждённым коллегией Минобороны России", - сказал Шойгу.

Министр добавил, что за истекший период военно-строительным комплексом Минобороны выполнен ряд важнейших государственных задач, поставленных верховным главнокомандующим и определённых госпрограммой вооружения.

Шойгу также сообщил, что для обеспечения повседневной деятельности войск, а также комфортных бытовых условий личного состава и гражданского населения в эксплуатацию введены 754 объекта в военных округах. Также построены жилые дома и общежития, позволяющие разместить более 2 тысяч военнослужащих и членов их семей.

Силами военно-строительного комплекса реализованы значимые социальные инфраструктурные проекты для регионов, среди них – современный медицинский комплекс с поликлиникой и стационаром на базе Истринской областной больницы, добавил глава военного ведомства.