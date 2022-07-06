Войти
РИА Новости

Более 1,2 тысячи зданий и сооружений построили для ВС РФ в I полугодии

529
1
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. За первое полугодие 2022 года для ВС РФ построили более 1,2 тысячи зданий и сооружений, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"По результатам первого полугодия 2022 года для Вооружённых сил завершено строительство 1245 зданий и сооружений. Эти показатели достигнуты в соответствии с планом, утверждённым коллегией Минобороны России", - сказал Шойгу.

Министр добавил, что за истекший период военно-строительным комплексом Минобороны выполнен ряд важнейших государственных задач, поставленных верховным главнокомандующим и определённых госпрограммой вооружения.

Шойгу также сообщил, что для обеспечения повседневной деятельности войск, а также комфортных бытовых условий личного состава и гражданского населения в эксплуатацию введены 754 объекта в военных округах. Также построены жилые дома и общежития, позволяющие разместить более 2 тысяч военнослужащих и членов их семей.

Силами военно-строительного комплекса реализованы значимые социальные инфраструктурные проекты для регионов, среди них – современный медицинский комплекс с поликлиникой и стационаром на базе Истринской областной больницы, добавил глава военного ведомства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
27.08.2021
Шойгу заявил, что ударные роботы примут участие в учениях "Запад-2021"
26.08.2021
Шойгу дал ряд поручений после осмотра авиационных новинок на "Армии-2021"
24.06.2021
Шойгу встретился с министром обороны Судана
14.09.2020
Эксперт: российской промышленности по силам модернизировать все Т-72 в короткие сроки
25.02.2019
"Трезво оценивают": ветераны США похвалили российских военных
25.07.2017
Украина заявила о размещении Россией трех «ударных» дивизий на границе
29.02.2016
Вашингтонский институт ближневосточной политики обеспокоен военными контрактами России и Ирана (Mashregh, Иран)
1 комментарий
№1
06.07.2022 02:31
Назначь строителя на пост МО и он все деньги спустит на стройку, вместо перевооружения
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 11:52
  • 5
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 06.07 10:40
  • 28866
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.07 10:26
  • 1
Вопрос о восстановлении производства самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе
  • 06.07 09:12
  • 3
Юрий Борисов: армия получает все необходимое, предприятия работают бесперебойно
  • 06.07 08:32
  • 3
Первый массовый российский электромобиль будет намного дешевле Tesla. Глава «Автотора» уверяет, что пилотная партия будет выпущена в 2023 году
  • 06.07 08:23
  • 2
Роскосмос ведет круглосуточное наблюдение за территорией Украины - Рогозин
  • 06.07 07:21
  • 2
Рособоронэкспорт: в будущем доминирующая боевая эффективность авиатехники РФ сохранится
  • 06.07 02:31
  • 1
Более 1,2 тысячи зданий и сооружений построили для ВС РФ в I полугодии
  • 05.07 22:26
  • 19
Российское оружие лишают Божьей силы
  • 05.07 20:47
  • 55
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 05.07 20:26
  • 146
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 05.07 18:43
  • 69
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 05.07 10:06
  • 225
Космонавтика Илона Маска
  • 05.07 06:09
  • 6
В районе спецоперации засветились танки Т-62МВ с "Контактом"
  • 04.07 21:20
  • 3
Украинская «линия Мажино»