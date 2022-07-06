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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине до полного выполнения поставленных задач

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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине до полного выполнения задач, которые поставил президент РФ Владимир Путин, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Специальная военная операция продолжится до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

4 июля Шойгу проинформировал президента РФ о завершении операции по взятию под контроль территории Луганской народной республики.

"Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", - сказал Путин 4 июля на встрече с Шойгу.

"А другие воинские соединения, включая и группировку "Восток", группировку "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу. Надеюсь, что всё будет на их направлениях происходить так же как на луганском происходило до настоящего времени", - сказал Путин.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил во вторник в Хабаровске, что цели российской специальной операции будут достигнуты, несмотря на военную помощь Запада Украине и увеличение поставок ей оружия.

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

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Патрушев Николай
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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