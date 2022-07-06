Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может занять несколько месяцев - Столтенберг

Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Процесс ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО, вероятно, займет несколько месяцев, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я не могу сказать, когда именно процесс завершится, но мы говорим о нескольких месяцах", - заявил Столтенберг во время совместной пресс-конференции с главами МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пеккой Хаависто. Он отметил, что приветствует заявления многих стран альянса о том, что они постараются завершить процесс как можно быстрее.

Генсек напомнил, что в прошлый раз похожий процесс ратификации занял около года.

Ранее во вторник Столтенберг заявил о начале процесса ратификации вступления стран в альянс, 30 стран-союзников по НАТО подписали протоколы о присоединении.