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Интерфакс-АВН

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО может занять несколько месяцев - Столтенберг

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Россия – самая большая головная боль генсека НАТО Йенса Столтенберга. Фото Reuters
Россия – самая большая головная боль генсека НАТО Йенса Столтенберга. Фото Reuters.

Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Процесс ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО, вероятно, займет несколько месяцев, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я не могу сказать, когда именно процесс завершится, но мы говорим о нескольких месяцах", - заявил Столтенберг во время совместной пресс-конференции с главами МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пеккой Хаависто. Он отметил, что приветствует заявления многих стран альянса о том, что они постараются завершить процесс как можно быстрее.

Генсек напомнил, что в прошлый раз похожий процесс ратификации занял около года.

Ранее во вторник Столтенберг заявил о начале процесса ратификации вступления стран в альянс, 30 стран-союзников по НАТО подписали протоколы о присоединении.

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Страны
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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