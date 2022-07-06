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Интерфакс-АВН

Роскосмос готовится к серийным поставкам МБР "Сармат" - Рогозин

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Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат»
Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - "Красмаш" ведет производство межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" для летных испытаний и начала серийных поставок в войска, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Вместе с генеральным конструктором стратегических жидкостных ракетных комплексов Владимиром Григорьевичем Дегтярём и моим заместителем по боевой ракетной тематике генералом Олегом Петровичем Фроловым проверили ход изготовления тяжёлой МБР "Сармат" как для продолжения лётных испытаний, так и для начала серийных поставок в РВСН", - написал Рогозин в своем телеграм-канале во второник.

"Всё идёт строго по ежедневно контролируемому графику", - добавил он.

25 июня Рогозин сообщил, что госкорпорация уже приступила к серийному производству "Сарматов".

"Мы исходим из того, что, как и было сказано президентом, мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре Красноярского края на боевое дежурство", - заявил он.

21 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что МБР "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года.

О первом испытательном пуске МБР "Сармат" с космодрома Плесецк Минобороны РФ объявило 20 апреля.

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал Путин 20 апреля после просмотра по видеосвязи успешного испытательного пуска "Сармата".

22 мая Рогозин сообщил, что Россия в ближайшее время поставит на боевое дежурство около 50 МБР "Сармат". До этого он заявил, что серийные поставки этих ракет Минобороны РФ планируется начать к концу осени этого года.

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

Официально сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Ракета "Сармат" может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", сообщил 24 апреля командующий РВСН РФ Сергей Каракаев.

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РС-20
РС-20В
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