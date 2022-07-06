Самый уродливый украинский бронеавтомобиль – "Овод" передан ВСУ

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Бронеавтомобиль "Овод", созданный на бывшем Житомирском бронетанковом заводе, передан украинским вооруженным формированиям.

Как напоминает проект "РГ: русское оружие", этот образец украинской техники, был впервые показан на выставке в Киеве еще в 2015 году. Первыми критиковать эту разработку, кстати стали представители местных СМИ, познакомившиеся с деталями конструкции, оказавшейся крайне неудачной.

Как оказалось в нем невозможно находиться даже людям, чей рост равнялся среднему. Этот броневик был создан на шасси "шишиги" - советского вездехода ГАЗ-66. Разработчики надеялись, что в нем могут поместиться 12 пехотинцев и 2 члена экипажа. Мощность нового двигателя -130 л.с. Скорость по хорошей дороге - 95 км/ ч Запас хода -1200 км. Впрочем последняя цифра выглядит сомнительной.

Семь лет назад "Овод" демонстрировался с 12,7-мм пулеметом НСВТ "Утес", сейчас установлен ДШК. В настоящее время, когда ВСУ несут большие потери, в подразделения направляется, все что может двигаться, в том числе и такие неудачные модели.