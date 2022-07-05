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Первый массовый российский электромобиль будет намного дешевле Tesla. Глава «Автотора» уверяет, что пилотная партия будет выпущена в 2023 году

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Автотор
Автотор.
Источник изображения: ixbt.com

Компания намерена сделать электромобиль доступным для различных категорий потребителей

Электромобили калининградского производителя «Автотор», пилотную партию которых планируют выпустить в 2023 году, будут дешевле Tesla. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов.

Могу сказать, что цена будет намного ниже, чем Tesla и другие подобные автомобили. Стремимся сложить экономику этого производства таким образом, чтобы электромобиль был доступным для различных категорий потребителей — как частных, так и корпоративных заказчиков для каршеринга, такси, — сказал он.

Точную стоимость массового российского электромобиля Валерий Горбунов не назвал. В США цена базовой заднеприводной Tesla Model 3 без автопилота составляет 49 тысяч долларов без учёта программ государственных субсидий, с ними цена снижается до примерно 41 тысячи долларов. Но ориентироваться тут нужно скорее на Китай, где стоимость небольшого электромобиля с запасом хода около 400 км находится у отметки в 15–20 тысяч долларов.

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Страны
Китай
США
Компании
Tesla
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