Первый массовый российский электромобиль будет намного дешевле Tesla. Глава «Автотора» уверяет, что пилотная партия будет выпущена в 2023 году

Компания намерена сделать электромобиль доступным для различных категорий потребителей

Электромобили калининградского производителя «Автотор», пилотную партию которых планируют выпустить в 2023 году, будут дешевле Tesla. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель совета директоров «Автотор холдинг» Валерий Горбунов.

Могу сказать, что цена будет намного ниже, чем Tesla и другие подобные автомобили. Стремимся сложить экономику этого производства таким образом, чтобы электромобиль был доступным для различных категорий потребителей — как частных, так и корпоративных заказчиков для каршеринга, такси, — сказал он.

Точную стоимость массового российского электромобиля Валерий Горбунов не назвал. В США цена базовой заднеприводной Tesla Model 3 без автопилота составляет 49 тысяч долларов без учёта программ государственных субсидий, с ними цена снижается до примерно 41 тысячи долларов. Но ориентироваться тут нужно скорее на Китай, где стоимость небольшого электромобиля с запасом хода около 400 км находится у отметки в 15–20 тысяч долларов.