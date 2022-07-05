Операция на Украине — попытка Путина отразить агрессию США

Стратегия НАТО — это стратегия США

США давно проводят политику агрессивного венного расширения против России и Китая, пишет Cumhuriyet. По мнению автора статьи, военная операция на Украине стала не причиной, а лишь катализатором вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку стратегия альянса полностью отвечает интересам Вашингтона.

Мехмет Али Гюллер

Слова президента США Байдена о том, что "Путин хотел финляндизации всей Европы, чтобы сделать ее нейтральной, но получил натоизацию" нашли значительный отклик в Турции. Можно предположить, что, если бы не решение Путина о вводе войск на Украину 24 февраля, США согласились бы на нейтральную Европу. Но на деле Вашингтон не смог смириться не то что с нейтральностью, а даже со "стратегической автономией", которую ось Берлин – Париж пытается поддерживать на протяжении пяти-шести лет.

К сожалению, многие вопросы, начиная от членства Швеции и Финляндии и заканчивая новой стратегической концепцией НАТО, рассматриваются в рамках одинакового упрощения: на земном шаре якобы царил мир, альянс был оборонительной организацией, США не вынашивали коварных замыслов не только в Азии, но даже в Европе, а решение Путина по Украине испортило картину.

Политическая и военная организация США: НАТО

НАТО, во-первых, является политической организацией, с помощью которой США интегрируют союзников в свою национальную стратегию и удерживают их под контролем; во-вторых, военным аппаратом господства США над Европой, а в-третьих — жандармерией международного политического и экономического порядка, правила которого они сами и установили.

Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Мадриде. Источник: © AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI

США давно видели, что их гегемония ослабевает, и особенно на фоне финансового кризиса 2008 года фиксировали, что порядок с установленными ими правилами трещит по швам. Вашингтон подсчитал, что сохранить этот порядок — который можно обобщенно обозначить как "царство доллара" — можно прежде всего зажав Китай в своем регионе, а во-вторых, вытеснив Россию с морей на сушу. И в соответствии с этими расчетами была разработана "большая стратегия".

Штаты поставили перед собой цель выдавить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей. С этой целью они пытаются построить "новый железный занавес" вдоль линии Арктика – Средиземноморье. В 2019 году (то есть еще до решения Путина 24 февраля 2022 года) США заставили НАТО принять балтийский план. Для этого они форсируют расширение в Восточной Европе по оси Польша – Украина; для этого хотят сделать Украину и Грузию членами альянса; для этого сосредотачивают силы в Греции; для этого же поддерживают вступление в блок Швеции и Финляндии.

25-летний план США по Швеции и Финляндии

Иными словами, идея о том, чтобы пустить в НАТО Хельсинки и Стокгольм, пришла в голову Вашингтону не после того, как Путин начал военную операцию. США еще в 1994 году склоняли скандинавов к сотрудничеству с альянсом в рамках программы "Партнерство ради мира", а в 2014 году объявили две страны партнерами НАТО. В 2016 году было задокументировано, что альянсу "нужны регулярные политические консультации и совместные учения со Швецией и Финляндией". Более того, в 2014 году две страны подписали "соглашение, позволяющее им получать помощь в чрезвычайных ситуациях".

А то, что Вашингтон за все эти годы так и не смог заманить Швецию и Финляндию в альянс, объяснялось лишь непопулярностью такого шага в этих странах. Несмотря на всю пропаганду, процент сторонников членства не превышал в них 30%.

Более того, даже после решения Путина о вводе войск на Украину две страны были против давления США. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон 25 февраля заявила: "Мы не думаем о членстве в НАТО". А 8 марта отметила: "Наша заявка на вступление в альянс дестабилизирует Европу еще больше". Министр обороны Швеции Петер Хультквист (Peter Hultqvist) 10 марта даже подчеркнул: "Пока я нахожусь на этом посту, мы не вступим в НАТО". При этом президент Финляндии Саули Ниинистё 20 марта сказал: "Наше вступление в НАТО отрицательно скажется на ситуации с безопасностью в Европе". Однако две страны в конечном счете подчинились давлению Вашингтона и были интегрированы в стратегию США.

Как видно, в решении Стокгольма и Хельсинки операция Путина на Украине является не причиной, а максимум катализатором.

Реальность состоит в том, что Вашингтон для сохранения своего мирового лидерства и порядка с установленными ими правилами нацеливались на Китай и Россию на протяжении 20 лет. Сейчас же они решили действовать более агрессивно, поскольку время играет против них. При такой картине операция Путина на Украине — не что иное, как попытка отразить агрессию США на одном из фронтов.