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ТАСС

Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

О том, за счет чего достигается господство в воздухе, — в материале ТАСС

В 2022 году исполняется 45 лет первому полету опытного образца истребителя Су-27 разработки Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени П.О. Сухого, положившего начало знаменитому семейству Су-27/Су-30.

В XXI веке Су-27/Су-30 стали одними из самых востребованных в мире: их закупили Ангола, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, Малайзия, Уганда и другие страны. Колоссальная заслуга в этом и лично авиаконструктора Павла Осиповича Сухого, и коллектива его непревзойденного ОКБ, сумевшего вывести технически совершенную формулу глобального успеха бренда "Сухой".


Взлёт истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи".
Источник: warspot.ru

"Господство в воздухе — один из основополагающих факторов в любом противостоянии. Именно поэтому мы уделяем большое внимание созданию новых перспективных платформ. В свое время Су-27 стал технологически прорывной машиной и прародителем целого семейства выдающихся самолетов: Су-30, Су-34 и Су-35. Сегодня эти машины составляют основу российских ВКС, ежедневно успешно выполняют задачи даже в очень сложных условиях. Это яркая демонстрация наших технологических возможностей", — сказал ТАСС первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

Сейчас семейство предлагаемых на экспорт высокоэффективных российских многоцелевых авиационных комплексов тяжелого класса марки "Су" представлено самолетами поколения "4+/4++" — Су-30СМЭ, Су-34Э и Су-35.


Бомбардировщик Су-34.
Источник: militarynews.ru

"Рособоронэкспорт" начиная с 2000 года поставил за рубеж порядка 700 боевых самолетов Су-27/Су-30. В 2021 году портфель заказов компании пополнился новыми контрактами на поставку Су-30СМ, — рассказал ТАСС генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев. — За последние десять лет доля поставок российской авиатехники в общем объеме экспорта составляла 40–50%, а сегодня даже превышает этот показатель".

По его словам, в настоящее время наши партнеры высоко ценят тот факт, что двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), вооружение, системы и агрегаты в российских боевых самолетах исключительно российского производства. "Это гарантирует независимость государств-покупателей от недобросовестных действий третьих стран. При этом принцип открытой архитектуры построения комплексов БРЭО и вооружения, реализованный в российских истребителях, позволяет зарубежным заказчикам при участии ОКБ "Сухой" интегрировать в их состав отдельные системы и образцы авиационных средств поражения (АСП) собственного производства".

Крупнейшим эксплуатантом боевых самолетов марки "Су" являются российские Воздушно-космические силы (ВКС). Как сообщило Министерство обороны России, истребители Су-30СМ и Су-35 эффективно выполняют боевые задачи по перехвату воздушных целей и нанесению ударов высокоточным оружием по военным объектам на малых, средних и больших высотах. Их бортовое оборудование позволяет использовать авиационные средства поражения с максимальной точностью. По словам летчика, Героя России майора Виктора Дудина, Су-35 является совершенным истребителем, который превосходит все зарубежные аналоги.


Истребитель Су-35.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Су-35 — это мощный авиационный комплекс поколения "4++", в котором используются технологии истребителей пятого поколения. Су-35 решает весь спектр задач истребителя в широком диапазоне высот и скоростей полета.

Как отметили в "Рособоронэкспорте", большое количество точек подвески обеспечивает применение в одном боевом вылете до 12 управляемых ракет (УР) класса "воздух — воздух" средней дальности или шести УР класса "воздух — поверхность". Мощная бортовая РЛСУ обеспечивает обнаружение воздушных целей на больших дальностях (до 350 км). Су-35 эффективно борется и с наземными (надводными) целями, в том числе без вхождения в зону действия ПВО противника. Кроме того, по данным компании-спецэкспортера, Су-35 способен управлять групповыми действиями авиации в воздухе, выполняя функции самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ).

"Рособоронэкспорт" также выделяет ключевые преимущества истребителей марки "Су":

• сверхманевренность, обеспечивающая серьезное преимущество в ближнем воздушном бою, в том числе позволяющая срывать ответные ракетные атаки противника;

• мощное управляемое и неуправляемое ракетное вооружение плюс 30-мм авиационная пушка;

• автономность базирования и возможность дозаправки в воздухе;

• открытая архитектура построения комплексов БРЭО и вооружения.

"Накал военных угроз в мире не снижается, что предопределяет повышенный интерес к доказавшей свою надежность и эффективность российской боевой авиации, которая по многим параметрам превосходит те же западные образцы, — подчеркнул Михеев. — В обозримой перспективе доминирующая боевая эффективность российской авиатехники сохранится, да и модернизация платформ идет непрерывно, что хорошо видно на примере Су-57".


Су-57.
Источник: Фото: UAC/ Globallookpress.com

Глава "Рособоронэкспорта" отметил, что в этом контексте любопытен тот факт, что "некоторые западные СМИ, вбрасывая фейки о якобы "технологическом отставании русских", умалчивают о том, что зачастую одно лишь появление в небе российских истребителей меняет обстановку на военном театре кардинально не в пользу противника".

Одним из самых известных зарубежных эксплуатантов истребителей типа Су-30 является Индия, где успешно реализована программа лицензионного производства Су-30МКИ, составляющих основу ВВС страны.

"АО "Рособоронэкспорт" в рамках программы Make in India готово поставить дополнительные техкомплекты для сборки Су-30МКИ и провести совместные работы по их модернизации, в том числе по интеграции новейших авиационных средств поражения, БРЭО и так далее. При этом имеющееся портфолио проектов в авиационной сфере позволяет компании глобально развивать технологическое сотрудничество по огромному спектру направлений", — отметили в компании.

К слову, известные во всем мире авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Соколы России", выступая на Су-27/Су-30/Су-35, сотни раз срывали овации зрителей на международных авиашоу в десятках стран мира. В летном совершенстве и надежности российских истребителей марки "Су" неоднократно убеждались даже президенты и премьер-министры стран-заказчиков, участвовавшие в демонстрационных полетах этих прекрасных летательных аппаратов. Этим летом известные самолеты будут демонстрироваться в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022".


ТАСС благодарит за помощь в подготовке материала пресс-службы АО "Рособоронэкспорт" и госкорпорации "Ростех"

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1 комментарий
№1
05.07.2022 04:59
Су-57 может в постоянном режиме находиться лицом к подвижному ДРЛО с помощью УВТ и использовании западных стратосферных ветров, достигая малого ЭПР.
Сам же на больших высотах сверху видеть все Лайтинги и БЛА.
Желательно пока не торопиться с "Вторым этапом" и лет пять летать с АЛ-41Ф-1С, до достаточной надежности или применять оба мотора на серийных машинах.
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