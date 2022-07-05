Путин заявил, что группировки "Восток" и "Запад" в ходе спецоперации должны действовать по утвержденному плану

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Группировки российских войск "Восток" и "Запад" должны действовать в ходе спецоперации на Украине по ранее утвержденному плану, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Шойгу проинформировал президента РФ о завершении операции по взятию под контроль территории Луганской народной республики.

"Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", - сказал Путин на встрече с Шойгу.

"А другие воинские соединения, включая и группировку "Восток", группировку "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу", - заявил он.

"Надеюсь, что всё будет на их направлениях происходить так же как на луганском происходило до настоящего времени", - сказал Путин.

Минобороны РФ 3 июля сообщало, что Шойгу доложил президенту РФ о полном контроле над городом Лисичанск и освобождении территории Луганской Народной Республики в результате успешных наступательных действий группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина совместно с южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина.

Минобороны РФ назвало имена командующих российскими группировками "Центр" и "Юг" 24 июня. Южной группировкой руководит главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин, группировкой "Центр" - командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, следовало из сообщения Минобороны РФ.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сказал, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.