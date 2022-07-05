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ЦАМТО

Швеция предлагает Чехии бесплатно оставить в своем распоряжении все взятые в лизинг истребители JAS-39C/D "Грипен"

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JAS-39 «Грипен»
Истребитель JAS-39 «Грипен» ВВС Чехии.
Источник изображения: www.army.cz

ЦАМТО, 4 июля. Посол Швеции в Чехии Фредерик Йоргенсен заявил, что ВВС Чешской Республики могут оставить в своем составе на безвозмездной основе все истребители JAS-39C/D "Грипен" после истечения срока аренды, который заканчивается в 2029 году.

Как сообщает Scramble.nl, данное заявление было сделано 30 июня на фоне информации о том, что Министерство обороны Чехии рассматривает возможность замены 14 истребителей JAS-39C/D "Грипен", находящихся в настоящее время в аренде у шведской Saab, за счет приобретения не менее 24 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" корпорации Lockheed Martin.

Как уже сообщал ЦАМТО, после проведенного исследования с оценкой потребностей в боевой авиации, ВВС Чехии передали министерству свое предложение о закупке новых самолетов. По информации, полученной местной ежедневной газетой Echo24, фаворитом среди кандидатов считается F-35A. Другими рассматриваемыми кандидатами были JAS-39 "Грипен" в новой версии E/F компании Saab, EF-2000 "Тайфун" консорциума Eurofighter GmbH и F-16V корпорации Lockheed Martin.

Данную информацию 22 июня подтвердил представитель Lockheed Martin в ходе проведения авиасалона ILA-2022 в Берлине.

"В настоящее время ведутся переговоры с двумя странами, заинтересованными в покупке F-35", – заявил журналистам на брифинге в рамках авиасалона вице-президент по стратегии и развитию бизнеса F-35 Дж. Р.Макдональд. "Насколько мне известно, Чехия близка к принятию решения". Другой страной, которая вступила в переговоры, является Греция с потенциальной покупкой 20 ед. F-35A.

Министерство обороны Чехии заинтересовано в приобретении в общей сложности 24 новых истребителей, что означало бы создание дополнительной тактической эскадрильи по сравнению с нынешним парком истребителей "Грипен" ВВС Чехии.

Министерство обороны Чехии должно принять решение относительно продления договора лизинга или выбора истребителя нового типа в 2025 году.

Напомним, что все 14 JAS-39C/D "Грипен" ВВС Чехии недавно были модернизированы до конфигурации MS20.

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Страны
Германия
Греция
Чехия
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
F-35
F-35A
Gripen NG
Компании
Lockheed-Martin
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