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Военное обозрение

Александр Ходаковский считает, что тактика обороны ВСУ в «котлах» показывает определённую эффективность

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские войска стараются держаться в «котлах», созданных наступающими российскими, донецкими и луганскими силами, столько, сколько им позволяет возможность. Об этом пишет в своем Telegram-канале Александр Ходаковский.

Поскольку украинские военные долго удерживают оборону, силам РФ и ЛДНР приходится сосредотачивать значительные ресурсы на отдельных направлениях. Поскольку российские войска и народные милиции ЛДНР ограничены в численности и боевых средствах, на других направлениях в это время они также могут рассчитывать исключительно на имеющиеся силы.

Ходаковский подчеркивает, что недостаточно не только личного состава, но и вообще всех средств, обеспечивающих работу пехотных подразделений. Без этих средств последуют лишь повышенные потери, а результат будет сомнительным, считает Ходаковский. И это действительно так: о нехватке не только непосредственно пехотных подразделений, но и средств связи, беспилотников и даже бронежилетов неоднократно сообщалось многими военкорами и другими людьми, так или иначе находящимися в курсе происходящего.

В отличие от российских войск, у ВСУ (Вооруженных сил Украины) недостатка в беспилотных летательных аппаратах нет. Их в избытке поставляют зарубежные покровители киевских властей. Это позволяет решать задачи по разведке действий российских войск.

Ходаковский обращает внимание и на другие проблемы. Это и ослабленный состав подразделений, и отсутствие надлежащего обеспечения, и разная подчиненность подразделений. Ведь против ВСУ воюет целая «сборная» в составе подразделений регулярной российской армии, Росгвардии, народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик, чеченских формирований и так далее. Обеспечить единство управления таким разнообразным составом участников спецоперации действительно очень сложно.

Второй день ломаем голову, как помочь соседям при том, что у самих духа хватает, но только его, собственно, и хватает

- пишет Ходаковский.

В такой ситуации действия украинских войск действительно выглядят логичными. Например, в Мариуполе украинским националистам удавалось достаточно длительное время оттягивать очень значительные силы НМ ДНР, ВС РФ, чеченских формирований, при этом из-за боев в Мариуполе они не могли быть задействованы на других направлениях. Потом такая ситуация повторилась уже в Северодонецке, Лисичанске.

Пока украинские подразделения удерживают отдельные участки, выигрывается время. Киев получает всё новые вооружения, финансовую помощь. Правда, проблем хватает и у ВСУ. Одна из них - необученные резервисты, которыми пытаются, что называется, затыкать дыры на фронтах. Мобилизованных киевский режим не жалеет, зачастую отправляя на фронт с вооружением в виде автомата Калашникова против танков.

В любом случае, нужно решать боевые задачи и преодолевать проблемы с обеспечением, логистикой, повышением эффективности применяемых сил и средств, тем более это мнение не диванных стратегов, а тех, кто сам находится в эпицентре операции.

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