США с начала спецоперации отправили Украине военную помощь на сумму 6,9 млрд. долларов

ЦАМТО, 4 июля. США с начала российской спецоперации отправили Украине военную помощь на сумму 6,9 млрд. долл., с 2014 года – на 8,8 млрд. долл., сообщило Минобороны США.

Как говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, объем помощи США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена составил около 7,6 млрд. долл., в том числе около 6,9 млрд. долл. с начала российской спецоперации.

"С 2014 года США выделили более 8,8 млрд. долл. Украине в качестве помощи в сфере безопасности", – цитирует "РИА Новости" сообщение Пентагона.