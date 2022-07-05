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ЦАМТО

США с начала спецоперации отправили Украине военную помощь на сумму 6,9 млрд. долларов

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Флаги Украины и США
Флаги Украины и США.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 4 июля. США с начала российской спецоперации отправили Украине военную помощь на сумму 6,9 млрд. долл., с 2014 года – на 8,8 млрд. долл., сообщило Минобороны США.

Как говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства, объем помощи США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена составил около 7,6 млрд. долл., в том числе около 6,9 млрд. долл. с начала российской спецоперации.

"С 2014 года США выделили более 8,8 млрд. долл. Украине в качестве помощи в сфере безопасности", – цитирует "РИА Новости" сообщение Пентагона.

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Страны
США
Украина
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