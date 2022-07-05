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ЦАМТО

С борта БЛА Bayraktar осуществлен успешный испытательный запуск ракеты с лазерным наведением

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Bayraktar TB2
Bayraktar TB2.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/armyinform.com.ua

ЦАМТО, 4 июля. С борта ударного БЛА Bayraktar осуществлен успешный испытательный запуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки компании Aselsan, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Anadolu.

Согласно сообщению, ударный БЛА взлетел 1 июля с авиабазы "Чорлу" провинции Текирдаг на северо-западе Турции и на высоте 30 тысяч футов запустил крылатую ракету с лазерным наведением, точно поразившую цель условного противника.

Подобного рода боеприпас, применявшийся ранее пилотируемой авиацией, впервые был протестирован на БЛА.

В качестве системы наведения использовалась еще одна турецкая разработка – система Gozde компании Tubitak Sage.

В компании подчеркнули, что процесс интеграции отечественных боеприпасов на ударные БЛА продолжится в координации с Управлением оборонной промышленности при администрации президента Турции, отмечает агентство.

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