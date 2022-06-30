«Тор-М2» - гроза турецких «Байрактаров» и украинских РСЗО

ЗРК «Тор-М2К» и ЗРК «Тор-М2» на центральной площади Ижевска Читайте на WWW.IZH.KP.RU: https://www.izh.kp.ru/daily/26879/3926907/.

Зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» продолжают успешно выполнять поставленные задачи по противовоздушной обороне в зоне проведения российской специальной военной операции на Украине.

Как сообщают в Минобороны РФ, смешанная группировка ПВО российской армии отслеживает и сбивает все вражеские воздушные объекты, представляющие угрозу для российских войск и мирных жителей.

Главные угрозы - это самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, баллистические и крылатые ракеты, а также ракеты РСЗО, состоящие на службе киевского режима.

Отмечается, что в ходе спецоперации России на Украине важнейшая функция у зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» - это прикрытие более мощных комплексов ПВО средней дальности – зенитных ракетных комплексов «Бук-М3».

Российским расчетам приходится часто менять позиции, так как подразделения ВСУ ведут охоту за российскими зенитчиками. Это не случайно, ведь комплекс «Тор-М2» очень хорошо себя показал еще в ходе военной кампании на территории Сирии, особенно при защите базы Хмеймим.

И особенно – при защите от беспилотных аппаратов, которые в свете развития БПЛА-технологий в буквальном смысле изматывают традиционные рода и виды войск.

После недавно проведенной модернизации, российский комплекс «Тор-М2» имеет возможность поражать цели не путем подрыва боевой части ракеты, а путем прямого попадания ракеты в цель, причем по целому ряду аэродинамических целей поражение составляет 100 процентов.

В нынешнем военном конфликте комплекс эффективно уничтожает беспилотные летательные аппараты, а также успешно работает по ракетам реактивных систем залпового огня, да и по другим целям.

Кроме того, «Тор-М2» имеет уникальные возможности вести огонь по воздушным целям, находясь в движении, сопровождая колонны военной техники, что расчеты регулярно применяют для отражения воздушных атак армии Украины.

Еще одна особенность этого комплекса – это автоматизированная система управления, которая сама выбирает важные цели и определяет порядок их поражения. Здесь реализован принцип «выстрелил и забыл».

На сегодняшний день практически все сбитые над Украиной турецкие «Байрактары-ТБ2» - работа расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».

Также заметим, что у заказчиков комплекса есть возможность устанавливать «Тор-М2» на разные платформы. Это может быть как гусеничная платформа, так и колесная база. Кроме того, боевой модуль «Тор-М2» может устанавливаться на железнодорожных платформах, крышах зданий и других нестандартных площадках.

Арктический вариант зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ». Источник: https://kupol.ru/

Имеется в семействе «Торов» и арктический вариант – «Тор-М2ДТ» - специально приспособленный для работы при температурах минус 50 градусов и размещенный на базе гусеничного тягача.

Напомним, что «Тор-М2» разработан и производится специалистами Ижевского электромеханического завода «Купол» (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей). В задачи комплекса входит прикрытие гражданских и военных объектов, бронетехники на марше, уничтожение ударных и разведывательных БПЛА, самолетов и вертолетов, крылатых ракет и авиабомб на расстоянии 16 км и на высоте более 10 км.

Прошедший не одну модификацию, многоцелевой комплекс ПВО ближнего действия «Тор-М2» на данный момент является лучших комплексом в мире в своем классе.