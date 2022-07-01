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Интерфакс-АВН

Франция усилит военную помощь Украине и укрепит свой контингент на восточном фланге НАТО - Макрон

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Париж. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о единодушном решении государств-членов НАТО усилить экономическую, гуманитарную и военную поддержку Украины.

"Союзники выполняют свои обязанности. Франция очень быстро поставит (Украине) 6 дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь", а также бронетехнику", - сообщил Макрон в четверг на пресс-конференции после завершения в Мадриде саммита НАТО.

Он охарактеризовал обстановку на Украине как "чрезвычайно серьезную".

Президент Франции также объявил о планах усиления французского военного присутствия на восточном фланге Североатлантического альянса. "Мы приняли решение о военном усилении на восточном фланге НАТО", - сообщил Макрон.

Он также заявил, что завершившийся саммит отмечен очень важным шагом, что касается присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, на которое получено согласие Турции.

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Страны
Турция
Украина
Финляндия
Франция
Швеция
Проекты
NATO
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