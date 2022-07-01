Войти
Интерфакс-АВН

Лондон собирается выделить еще 1 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине - СМИ

812
0
0
Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Лондон. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Великобритания предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1 млрд фунтов стерлингов, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

"Выделяемая на поддержку Украины сумма будет направлена на укрепление оборонительных возможностей Киева, включая современные системы ПВО, беспилотники, новое инновационное оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат", - говорится в заявлении.

Издание отмечает, что новое обязательство Великобритании является частью пакета поддержки Украины, согласованного на саммите НАТО в Мадриде.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
20.01.2022
«Бук» всё видит: юг России прикрыли современными комплексами ПВО
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
03.12.2021
Генерал Картаполов: «Демонстрация силы отрезвляет всегда»
15.09.2020
Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС (Европейська правда, Украина)
06.12.2016
Майкл Фэллон: только НАТО может сдержать российскую угрозу (The Guardian, Великобритания)
03.12.2012
Интегрированное поле боя
14.04.2010
Поможет ли нам оружием заграница?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 19:29
  • 28678
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.07 18:04
  • 38
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 01.07 13:18
  • 2
США провалили испытания гиперзвуковой ракеты
  • 01.07 13:00
  • 2
США провалили второе испытание новой гиперзвуковой ракеты для АПЛ класса «Вирджиния»
  • 01.07 12:45
  • 1
Назван возможный срок появления у США гиперзвукового оружия
  • 01.07 09:38
  • 1
Минобороны показало боевую работу «Солнцепека» на Украине
  • 01.07 01:51
  • 1
Замглавы АО "Кронштадт" Белых: завод по серийному производству БЛА в Дубне заработает в три смены
  • 01.07 00:47
  • 1
Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов
  • 30.06 19:22
  • 3
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
  • 30.06 17:31
  • 67
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 30.06 15:31
  • 2
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 30.06 14:41
  • 4
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 30.06 13:14
  • 5
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 30.06 10:21
  • 1
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
  • 30.06 06:36
  • 30
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты