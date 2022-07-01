Глава Бюро нацразведки США: Мы не видим никакой возможности для выхода Украины и России на путь заключения мирного договора

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Западные чиновники и представители разведывательных сообществ продолжают предпринимать попытки анализа дальнейшего развития событий на Украине. В частности, один из рассматриваемых вопросов: возможность переговоров о заключении мирного договора между Москвой и Киевом. Всё чаще западные «элиты» расписываются в том, что завершение боевых действий противоречит интересам Запада.

Так рассуждает и Эйврил Хейнс, возглавляющая Бюро национальной разведки США. По её словам, она вместе с другими представителями возглавляемого ею ведомства «не видят никакой возможности для того, чтобы Россия и Украина вышли на путь заключения мирного договора».

Эйврил Хейнс:

Это очевидно не только нам, но и всем.

На Западе вновь участились заявления о том, что вооружённый конфликт должен завершиться «на поле боя». Причём добавляется, что «победить должна Украина, и потому мирное соглашение будет подписываться на условиях Киева». Такого рода измышления обрели популярность на проходящем в Мадриде саммите НАТО, где милитаристский альянс, что называется, «во всей красе» демонстрирует свою сущность, а также готовность воевать «до последнего украинца».

Тем временем оценки потерь в составе украинских войск в ходе вооружённого конфликта говорят о том, что у Киева большие проблемы с восполнением подготовленного личного состава. За 4 с лишним месяца конфликта безвозвратные потери, по самым скромным оценкам, достигли 55 тысяч человек. Таких потерь не несла ни одна армия мира за последние годы.