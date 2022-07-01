Войти
Военное обозрение

Глава Бюро нацразведки США: Мы не видим никакой возможности для выхода Украины и России на путь заключения мирного договора

830
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западные чиновники и представители разведывательных сообществ продолжают предпринимать попытки анализа дальнейшего развития событий на Украине. В частности, один из рассматриваемых вопросов: возможность переговоров о заключении мирного договора между Москвой и Киевом. Всё чаще западные «элиты» расписываются в том, что завершение боевых действий противоречит интересам Запада.

Так рассуждает и Эйврил Хейнс, возглавляющая Бюро национальной разведки США. По её словам, она вместе с другими представителями возглавляемого ею ведомства «не видят никакой возможности для того, чтобы Россия и Украина вышли на путь заключения мирного договора».

Эйврил Хейнс:

Это очевидно не только нам, но и всем.

На Западе вновь участились заявления о том, что вооружённый конфликт должен завершиться «на поле боя». Причём добавляется, что «победить должна Украина, и потому мирное соглашение будет подписываться на условиях Киева». Такого рода измышления обрели популярность на проходящем в Мадриде саммите НАТО, где милитаристский альянс, что называется, «во всей красе» демонстрирует свою сущность, а также готовность воевать «до последнего украинца».

Тем временем оценки потерь в составе украинских войск в ходе вооружённого конфликта говорят о том, что у Киева большие проблемы с восполнением подготовленного личного состава. За 4 с лишним месяца конфликта безвозвратные потери, по самым скромным оценкам, достигли 55 тысяч человек. Таких потерь не несла ни одна армия мира за последние годы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
26.05.2022
Новый арабский посредник между Россией и Западом
15.12.2021
Минобороны России сообщило о слежке за французским фрегатом «Овернь» в Черном море
23.01.2020
«Абрамсы» форсируют Атлантику
23.09.2019
Очередные украинские планы достройки корвета "Володимир Великий"
24.10.2018
Безопасность выходит блоком
03.10.2012
Частный бизнес на военной службе
19.02.2010
Свида: За 10 лет США выделили Вооруженным силам Украины $92 млн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 19:29
  • 28678
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.07 18:04
  • 38
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 01.07 13:18
  • 2
США провалили испытания гиперзвуковой ракеты
  • 01.07 13:00
  • 2
США провалили второе испытание новой гиперзвуковой ракеты для АПЛ класса «Вирджиния»
  • 01.07 12:45
  • 1
Назван возможный срок появления у США гиперзвукового оружия
  • 01.07 09:38
  • 1
Минобороны показало боевую работу «Солнцепека» на Украине
  • 01.07 01:51
  • 1
Замглавы АО "Кронштадт" Белых: завод по серийному производству БЛА в Дубне заработает в три смены
  • 01.07 00:47
  • 1
Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов
  • 30.06 19:22
  • 3
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
  • 30.06 17:31
  • 67
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 30.06 15:31
  • 2
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 30.06 14:41
  • 4
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 30.06 13:14
  • 5
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 30.06 10:21
  • 1
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
  • 30.06 06:36
  • 30
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты