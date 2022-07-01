Минобороны рассказало о маневрах военных РФ в рамках противостояния националистам

Военнослужащим РФ в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса удается под минометным огнем спасать раненых сослуживцев, на разбитых вражескими ударами танках обращать в бегство превосходящие силы противника, изобретательными маневрами пробираться в тыл к радикалам и освобождать захваченные ими поселки, рассказали в Минобороны России в четверг, 30 июня.

Младший сержант Григорий Сазонов в составе группы штурмовал опорный пункт националистов. Обороняясь, противник вел ответный минометный огонь в сторону российских военнослужащих. Несколько десантников, в том числе командир группы, были ранены. Сазонов по радиостанции командира вызвал боевую машину для эвакуации раненых, а пока помощь подъезжала, вынес сослуживцев из-под огня и оказал им первую медицинскую помощь. Заняв оборону, Сазонов из стрелкового оружия сорвал попытки националистов взять в плен раненых товарищей.

Когда штурмовая группа захватила опорный пункт националистов по пути к занятому боевиками населенному пункту, младший сержант обнаружил группу диверсантов. Сазонов после информирования командования об этом решил дать бой противнику и лишить его возможности сменить позиции. Ведя плотный огонь по националистам, он помог своей группе обойти врага с флангов, окружить и уничтожить диверсионно-разведывательную группировку из 10 радикалов.

Экипаж танка под руководством старшего сержанта Сергея Пятина выполнял боевую задачу в составе батальонно-тактической группы, которая наступала на укрепленный район противника. Встретив ожесточенное сопротивление, командир танковой роты решил обойти позиции врага с фланга. После маневра подразделение зашло во фланг противника: его поддерживали около 300 пехотинцев, восемь боевых машин пехоты (БМП) на выгодном лесном рубеже.

Танк Пятина одним из первых вышел на огневую позицию. Старший сержант двумя прицельными выстрелами уничтожил танк и БМП радикалов. Однако боевая машина Пятина получила немало вражеских ударов: несколько противотанковых управляемых ракет, порядка двух выстрелов из ручных противотанковых гранатометов, один из которых вывел из строя башню танка. Тогда Пятин скомандовал механику-водителю маневрировать так, чтобы он смог вести огонь по противнику даже при таком повреждении танка.

Старший сержант продолжал вести прицельный огонь, уничтожив танк, БМП, расчет гранатометчиков и почти 20 человек пехоты врага. Группа Пятина выполнила поставленную задачу, заставив противника оставить позиции, несмотря на численное превосходство.

Старший сержант Алексей Скулкин в составе подразделения, которое форсировало водную преграду перед захватом рубежа обороны противника, попал под минометный обстрел. Военнослужащие намеревались освободить от радикалов населенный пункт на противоположном берегу реки.

Закрепившись на позициях со своей группой, Скулкин организовал оборону, выставил наблюдательный пост и обеспечил прикрытие наводимой переправы для продвижения подразделений второго эшелона, боевого и тылового обеспечения бригады морской пехоты. Националисты пытались вернуть контроль над берегом, но старший сержант с сослуживцами отразили все их поползновения. Это позволило быстро навести переправу и стремительно перебросить войска на противоположный берег.

Накануне, 29 июня, Минобороны рассказало, как российские военнослужащие в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса проявляют героизм и мужество. Три истории о героях рассказывают о ликвидации готовивших нападение на российскую колонну диверсантов, важных разведданных от сдавшихся в плен радикалов, обеспечении безопасности передвижения войск РФ по территории и решении других боевых задач.

Также 29 июня военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал боевые точки националистов Украины в домах жителей Луганской Народной Республики. Журналист обратил внимание, что в тесной каморке находится несколько деревянных коек буквально на пять человек.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»