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Интерфакс-АВН

Путин пообещал зеркальный ответ РФ в случае размещения в Финляндии и Швеции контингентов НАТО

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В.Путин
В.Путин.
Источник изображения: militarynews.ru

Ашхабад. 29 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется отреагировать зеркальными мерами в случае размещения инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

"Что касается Швеции и Финляндии. У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им - пожалуйста", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в Ашхабаде.

При этом он добавил: "Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них, то теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда следуют угрозы и нам".

"Это же очевидные вещи. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, ну, теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, без этого невозможно. Повторяю, если будут создаваться угрозы", - сказал президент РФ.

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Страны
Россия
Туркменистан
Украина
Финляндия
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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