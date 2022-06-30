"Рособоронэкспорт" заявил о заинтересованности в молодых кадрах для конкуренции на мировом рынке вооружений

Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт", единственный в России спецэкспортер вооружения, организует лекцию для участников молодежного промышленного форума "Инженеры будущего", который проводится Союзом машиностроителей России при поддержке госкорпорации "Ростех" в Тульской области, сообщила компания в среду.

"Мировой рынок вооружений - довольно агрессивная конкурентная среда. Он постоянно требует премьер образцов вооружения и военной техники, новых технологических решений и подходов, внедрения искусственного интеллекта, роботизации. Чтобы России быть в тренде, многое сегодня зависит от каждого молодого инженера, от того, как он сумеет реализовать себя, применить свои знания на практике", - цитирует пресс-служба "Рособоронэкспорта" главу компании Александра Михеева.

"Одним из приоритетов в своей кадровой политике "Рособоронэкспорт" видит поиск и подготовку молодых специалистов, ориентирующихся как в вопросах внешней торговли, так и в инновационных технологических трендах. Уже более 10 лет компания работает с ведущими вузами страны - МГИМО, МАИ, МГТУ имени Баумана, МИФИ и другими. Из года в год мы видим рост мотивированности молодых инженерных кадров и их стремление совершенствовать свои навыки, работая в системе военно-технического сотрудничества и на предприятиях машиностроительной отрасли", - сообщил Михеев, который является заместителем председателя Союза машиностроителей России.

Форум "Инженеры будущего" проходит в Тульской области с 27 июня по 7 июля.

"В рамках форума "Рособоронэкспорт" проведет лекцию о системе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Компания расскажет об основах мировой системы торговли продукцией военного и двойного назначения, регулирующем ее международном и российском законодательстве, а также о ее современном состоянии", - говорится в сообщении пресс-службы.

20 мая Михеев сказал, что Россия в условиях санкций исполняет свои обязательства по поставкам военной техники, параллельно решает логистические проблемы и ищет пути взаиморасчетов в национальных валютах. По словам Михеева, портфель заказов "Рособоронэкспорта" превышает $50 млрд.