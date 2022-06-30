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Интерфакс-АВН

Тихоокеанский флот отправил экспедицию на Курилы - Минобороны России

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Спасательное судно "Игорь Белоусов"
Спасательное судно "Игорь Белоусов".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС Отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) принимает участие в экспедиции Русского географического общества (РГО) к Курильским островам, сообщило министерство обороны РФ в среду.

"Накануне отряд судов вышел из пунктов базирования ТОФ с представителями Центра подводных исследований РГО на борту и в настоящее время совершает переход к месту проведения экспедиционных работ в район акватории острова Матуа", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в подводно-исследовательской экспедиции Военно-морского флота РФ и Центра подводных исследований (ЦПИ) РГО к островам Курильской гряды задействованы спасательное судно "Игорь Белоусов" и малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий".

На борту "Игоря Белоусова" находится обитаемый подводный аппарат (ОПА) "C-Explorer 3.11", "с применением которого будет проводится дообследование донной поверхности вблизи Матуа", сказано в сообщении.

"На глубины, превышающие 100 метров, в рамках экспериментальных спусков также будут погружаться водолазы. Итоги совместной экспедиции ТОФ и ЦПИ РГО будут обнародованы после проведения полного комплекса задач, поставленных перед исследователями", - говорится в пресс-релизе.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курильских островах.

В частности, российские военные информировали о создании на Матуа аэродрома, который принимает лёгкие военно-транспортные самолёты. В 2016 году сообщалось о планах создать на Матуа пункт базирования кораблей ВМФ РФ.

2 декабря прошлого года ТОФ сообщил, что Россия развернула на Матуа береговые ракетные комплексы "Бастион".

Комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета крылатой ракеты "Оникс" "Бастиона" составляет до 500 км.

В апреле 2019 года Минобороны России сообщило о введении в действие на Курильском острове Кунашир зоны боевого дежурства ПВО. 1 декабря 2020 года Восточный военный округ сообщил, что на Курильских островах размещена система С-300В4. Газета Тихоокеанского флота "Боевая вахта" осенью 2016 года писала, что Россия разместила на Итурупе и Кунашире новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

В августе 2018 года сообщалось, что в аэропорту "Ясный" на острове Итуруп размещены современные многоцелевые истребители Су-35.

На островах Курильской гряды развернута пулемётно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе ВВО сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники.

Сообщалось также, что группировка на Курилах была усилена модернизированными танками Т-72Б3.

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
Игорь Белоусов
С-300
С-300В
Су-35
Т-72
Т-72Б
Компании
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Минoбороны РФ
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