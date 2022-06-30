Бербок: Германия не заинтересована в отказе от Основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF, что Берлин не будет выступать с инициативой об отказе от Основополагающего акта Россия - НАТО, подписанном в 1997 году. Как пишет немецкое издание Die Welt, на сохранении действия этого документа, «призванного создать прочный и всеобъемлющий мир в Евроатлантическом пространстве», настаивает и Франция.

При этом, комментируя сегодняшние взаимоотношения между западным военным блоком и Москвой, Бербок добавила:

У нас есть новая стратегическая концепция здесь, на саммите НАТО, которую мы примем. Мы сталкиваемся с этой новой горькой реальностью, заключающейся в том, что теперь мы должны быть в состоянии защитить себя от РФ, если это произойдет...

Основополагающий акт Россия - НАТО был подписан во времена, когда наша страна еще надеялась на мирное сосуществование с Европой и США, предпринимала усилия по интеграции в вопросах политики, экономики и безопасности. В преамбуле этого акта указывается, что Россия и Североатлантический альянс не рассматривают друг друга как противников. Условия соглашения подразумевали, в частности, что РФ и НАТО в Европе будут совместно укреплять роль ОБСЕ в общеевропейской безопасности, откажутся от применения силы кроме как с санкции Совбеза ООН.

Хотя и тогда уже было понятно, что документ носит скорее декларативный характер, особенно для западных участников соглашения. Что в дальнейшем подтвердилось бомбардировками Югославии, постоянным расширением НАТО на восток и в конечном итоге спровоцировало конфликт на Украине.

Совершенно непонятно, как сохранение, тем более соблюдение, норм этого документа вяжется с высказыванием генсека НАТО Йенса Столтенберга, заявившего, что на проходящем саммите члены альянса собираются «четко определить Россию как самую большую и прямую угрозу нашей безопасности». По сведениям издания Welt, акт Россия-НАТО в итоговом коммюнике по итогам саммита даже не будет упомянут.

Похоже, западные политики, уже и так прославившиеся нелепыми обещаниями и противоречивыми заявлениями, совсем зашли в тупик, пытаясь хоть как-то сохранить «хорошую мину при плохой игре» в отношениях с Россией. При этом Москва не оставляет надежды на мирное сосуществование не только с Евросоюзом, но и со всеми странами Североатлантического альянса. Как ранее заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на вопрос, будет ли Россия в одностороннем порядке денонсировать Основополагающий акт с НАТО, «мы такого удовольствия им не доставим».