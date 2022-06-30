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Интерфакс-АВН

США внесли в "черный" список пять компаний из КНР за предполагаемое сотрудничество с российскими военными - СМИ

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Флаги РФ и КНР.
Флаги РФ и КНР.
Источник изображения: D-Russia.ru

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Министерство торговли США внесло в "черный" список пять китайских компаний из-за подозрений в сотрудничестве с Вооруженными силами России до и после начала военной спецоперации на Украине, пишет Financial Times.

Речь идет о компаниях Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics.

Для попавших в список юридических лиц вводятся ограничения на приобретение американских товаров, а также товаров, произведенных за рубежом с американским участием или по американским технологиям.

"Такая мера посылает четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят", - говорится в заявлении заместителя министра торговли США Алана Эстевеса.

За последние два месяца советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин неоднократно предупреждали власти Китая о том, что Вашингтон даст решительный ответ в том случае, если КНР предоставит России вооружение или иную военную помощь, пишет FT.

Посольство Китая в США заявило, что власти КНР не предоставляют России военную помощь и играют конструктивную роль в продвижении мирных переговоров.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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