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Интерфакс-АВН

Успешное движение Швеции и Финляндии к вступлению в НАТО - сигнал для России - Столтенберг

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг рекомендует Швеции и Финляндии согласиться с требованиями Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото Reuters
Генсек НАТО Йенс Столтенберг рекомендует Швеции и Финляндии согласиться с требованиями Реджепа Тайипа Эрдогана. Фото Reuters.

Мадрид. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в альянс - очень быстрый, что должно стать сигналом для России о том, что двери НАТО открыты для других стран, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Это является очень очевидным сигналом для Москвы, что двери НАТО открыты", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Мадриде, где проходит саммит стран-членов альянса.

Он отметил, что страны сами, без давления извне, должны принимать решение о том, хотят они вступать в альянс или нет.

Столтенберг добавил, что ситуация вокруг заявок Швеции и Финляндии стала, "возможно, самым быстрым процессом" рассмотрения заявок стран на вступление в НАТО.

На вопрос о возможных сроках завершения процедуры вступления этих стран в НАТО Столтенберг сказал, что "не может предугадать", когда она завершится, поскольку решения теперь должны принять парламенты стран-членов альянса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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