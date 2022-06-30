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Интерфакс-АВН

В МИД заявили о негативном отношении РФ к членству Швеции и Финляндии в НАТО

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Россия негативно относится к планам вступления в НАТО Финляндии и Швеции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Негативно", - сказал Рябков в среду журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы считаем расширение Североатлантического альянса сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах. Безопасности это не добавляет ни тем, кто расширяет и кто входит в число вступающих, ни остальным странам, которые воспринимают альянс как угрозу", - заявил Рябков.

"Саммит в Мадриде закрепляет курс этого блока на агрессивное сдерживание России, это никаким образом на нашу политику не влияет. Мы в любом случае свою безопасность обеспечим надежно, стопроцентно. А вот насколько предстоящий период окажется для наших североевропейских соседей спокойным, у меня на этот счёт большие сомнения", - добавил замминистра.

"В конечном итоге они (Финляндия и Швеция) отдают часть своего внешнеполитического и оборонного суверенитета Вашингтону, другим старшим партнёрам так называемым по НАТО. Разговоры о североатлантической солидарности, которыми прикрываются агрессивные замыслы альянса применительно к России, мы фиксируем, сожалеем об этом. Риторика натовская нам понятна. Будет принята новая стратегическая концепция, где Россию собираются назвать угрозой для альянса. Это к реальной жизни не имеет никакого отношения, это именно альянс представляет собой угрозу для нас", - сказал Рябков.

По его словам, в этом контексте Россия "будет делать все, чтобы обеспечить собственную безопасность и безопасность союзников в любых условиях независимо ни от каких расширенческих волн, независимо ни от каких договоренностей, которые могли быть достигнуты в преддверии мадридского саммита между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки и в других форматах".

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Россия
США
Турция
Финляндия
Швеция
Проекты
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