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Военное обозрение

Первый зампостпредставителя РФ при ООН: Действия Запада отодвигают срок начала переговоров Киева и Москвы

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Источник изображения: topwar.ru

Российское руководство поставило определенные цели перед участниками специальной военной операции на Украине. И пока поставленные задачи не будут решены, спецоперация продолжится.

Такое заявление сделал вчера первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский в ходе своего выступления в Совете Безопасности этой международной структуры.

Он отметил, что одной из главных целей Вооруженных сил РФ является прекращение обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военных. Специальная операция не будет остановлена, пока они продолжаются, пока угрозы со стороны киевского режима не перестанут исходить в адрес России, а также жителей южных и юго-восточных регионов Украины.

Первый зампостпредставителя РФ при ООН считает, что западные страны, поддерживая преступный националистический киевский режим, превратили соседствующее с нашей страной государство в анти-Россию.

А сегодня США и НАТО, вместо поддержки мирных инициатив, продолжают накачивать оружием украинские вооруженные формирования, подпитывая у Зеленского и его окружения ложные иллюзии. Такие действия Запада, по мнению Полянского, отодвигают срок начала переговоров Киева и Москвы.

Также он раскритиковал выступление Зеленского в Совете безопасности ООН. В нем украинский президент призвал исключить Россию из Совбеза и признать ее «террористическим государством».

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