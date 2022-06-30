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Военное обозрение

Профессиональный праздник российских корабелов – День кораблестроителя (судостроителя)

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Источник изображения: topwar.ru

Официальной датой профессионального праздника для всех, кто работает на судоверфях, 29 июня стало в 2017 году. Тогда по инициативе Минпромторга РФ и акционерного общества «Объединённая судостроительная корпорация» было опубликовано Постановление Правительства РФ № 659 от 30 мая 2017 года, согласно которому дата празднования была установлена в этот день.

29 июня выбрано как День кораблестроителя неслучайно. Согласно архивным данным, именно в этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве первого русского корабля – фрегата «Орёл». Это первое военное судно, заложенное на русской судоверфи, находившейся в селе Дединово тогда Коломенского уезда, по государственному заказу и полностью оплаченное из госказны. К тому же, 2017-й — это юбилейный год 350-летия с момента выхода этого указа. День кораблестроителя (судостроителя) – профессиональный праздник работников верфей, проектно-конструкторских бюро, профсоюзных и ветеранских организаций судостроительной отрасли – всех, кто строил и строит российские суда.

Традиции российского судостроения имеют многовековую историю. Одно из древнейших судов, обнаруженных на территории России, датируют 5 веком до н.э. Палубные корабли на Руси стали строить еще в 12 веке. Началом морского судостроения считается 1634 год, когда в Нижнем Новгороде на воду был спущен первый корабль, полностью построенный нашими мастерами.

Промышленных масштабов судостроение в России достигло в период правления Петра I. По его указанию в июне 1693 года для постройки военных кораблей была заложена первая казенная верфь в Архангельске. Именно Петр I создал российский военный флот и сделал страну полноценной морской державой. Основной судоверфью в 1703 году стало Адмиралтейство в Санкт-Петербурге. Благодаря мастерам-корабелам, к 1714 году Россия имела свой парусный флот, а к 1725 году был создан регулярный флот страны, насчитывающий несколько сотен судов, в том числе 111 линейных кораблей, 38 фрегатов, 60 бригантин, 8 шняв, 67 крупных галер и множество кораблей малого водоизмещения.

После Октябрьской революции Советский Союз продолжил традиции российского судостроения, добившись огромных успехов и закрепив твердое звание одного из лидеров мирового кораблестроения. Россия до сих пор остается единственной страной успешно строящей и эксплуатирующей атомные ледоколы.

В 2007 году Указом Президента РФ началось создание «Объединенной судостроительной корпорации», которое завершилось в 2010 году. Сегодня госкорпорация ОСК — крупный холдинг, объединивший в себе активы гражданского судостроения России. Крупнейшие центры российского судостроения – Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород и Калининградская область. Ежегодно со стапелей наших верфей на воду спускают сотни различных судов гражданского и военного назначения. В отрасли судостроения работают сотни тысяч специалистов, занимающиеся разработкой и производством современных кораблей.

Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех российских кораблестроителей, работающих на вервях, в смежных отраслях, а также ветеранов-судостроителей с профессиональным праздником. Уверены, что вы и дальше приложите все усилия, чтобы российское судостроение оставалось на самом высоком мировом уровне.

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