Дума ввела штрафы за непредставление предложения о цене продукции по гособоронзаказу

Размер штрафа может составить до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) новый состав - "Непредставление предложения о цене на продукцию по государственному оборонному заказу и информации о затратах на ее производство".

Согласно принятому закону, если исполнитель, единственный поставщик, а также хозяйствующие субъекты, для которых заключение контракта обязательно, не представили по запросу госзаказчика предложения о цене на продукцию по гособоронзаказу (в том числе документы, обосновывающие такую цену), а также информацию, которая должна быть обязательно представлена по законодательству в сфере гособоронзаказа, это приведет к наложению административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, за нарушение головным исполнителем установленных в соответствии с законодательством сроков и (или) порядка представления отчета об исполнении государственного контракта вводится административный штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей - для юридических.

Полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях по фактам непредставления предложений о цене (прогнозной цене) продукции, поставляемой по гособоронзаказу, наделяются должностные лица ФАС.