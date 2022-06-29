Минфин США разрешил завершить до 11 августа сделки с попавшим под санкции "Ростехом" - документ

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Минфин США установил 11 августа 2022 года как крайний срок для завершения сделок с попавшим под американские санкции "Ростехом", говорится в сообщении, распространенном министерством.

"Все транзакции, операции, которые необходимы для завершения транзакций с корпорацией "Ростех", (...) разрешается проводить до 11 августа 2022 года", - говорится в документе.

В нем отмечается, что это распоряжение касается и ряда других попавших во вторник под санкции США структур, доля в которых "Ростеха" - от 50%.