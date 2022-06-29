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Интерфакс-АВН

Президент и правительство будут определять комплекс мероприятий при объявлении мобилизации в РФ - закон

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Правительство РФ
Здание Правительства РФ.
Источник изображения: ya.ru

Москва 28 июня. ИНТЕРФАКС - Законодательство о мобилизации в РФ получило уточнение в виде поправок о том, что президент и правительство своими нормативными актами будут определять комплекс мероприятий при объявлении общей или частичной мобилизации в РФ.

Соответствующий закон принят Госдумой во вторник в третьем, окончательном чтении.

Так, одна из принятых поправок предусматривает, что "комплекс мероприятий, проводимых при объявлении общей или частичной мобилизации в РФ, определяется нормативными правовыми актами президента РФ, правительства РФ и иными нормативными правовыми актами РФ".

Вместе с этим уже сейчас действует норма статьи 11 ФЗ-31, где прописано что "организация и порядок мобилизационной подготовки и мобилизации органов государственной власти органов местного самоуправления, вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований" определяются нормативными правовыми актами президента РФ и нормативными правовыми актами правительства РФ.

Кроме того, в принятых поправках отмечается, что граждане РФ не могут быть приняты на военную службу, на федеральную государственную гражданскую службу или на работу в федеральные органы обеспечения мобилизационной подготовки органов госвласти РФ и также могут быть с неё уволены в случае отказа от прохождения психофизиологических исследований, тестирований и проверок на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ, наличия у них алкогольный, наркотической зависимости.

Закон также включает в содержание мобилизационной подготовки и мобилизации организацию функционирования, поддержание в готовности к использованию по назначению и обеспечение безопасности специальных объектов и объектов их инфраструктуры.

Закон устанавливает основания, порядок и условия применения физической силы, специальных средств, оружия, военной и специальной техники военнослужащими ГУСП (Главное управление специальных программ президента РФ - ИФ).

Закон устанавливает меры по обеспечению защиты информации о специальных объектах и об объектах их инфраструктуры, а также меры по обеспечению собственной безопасности ГУСП.

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Страны
Россия
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