ЕС не настаивал на ограничении транзита грузов в Калининградскую область через Литву - Медведев

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Вина за запрет транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область полностью лежит на властях Литвы, ЕС на подобных шагах не настаивал, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Здесь не спасают ссылки на то, что Литва лишь послушно исполняет решения, принятые Евросоюзом. Ведь даже в ходе принятия санкций обсуждаются исключения и толкования того, что делать, чтобы не создать страновых проблем или не нарушить фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

"Поэтому вина за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе. И все отрицательные последствия наступят именно для него", - подчеркнул Медведев.

По его словам, "на этих шагах, кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы".

Медведев выразил уверенность, что Вильнюс запретил транзит в Калининградскую область в угоду властям США.

Он также назвал подобный шаг "хамским" и "лишним доказательством того, что в Литве вообще не задумываются о последствиях своих же шагов".

Зампред Совбеза РФ заверил, что "Россия примет ответные меры, и они будут очень жесткими".

При этом он не стал конкретизировать, на какие шаги может пойти Москва.

"Возможностей много, значительная их часть носит экономический характер и способна перекрыть кислород нашим прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия. Есть и возможность применения ассиметричных мер, что, безусловно, вызовет критическое нагнетание конфликта", - пояснил Медведев.