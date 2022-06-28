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Интерфакс-АВН

Россия может признать талибов после их исключения из санкционных списков СБ ООН - Ушаков

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Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Президент России Владимир Путин и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Исключение талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) из санкционных списков ООН будет условием для признания новых властей Афганистана со стороны России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы побуждаем новые афганские власти к формированию этнополитически сбалансированного правительства. Нужно активизировать противодействие террористической, наркотической угрозам, большое внимание уделяем обеспечению правочеловеческих принципов", - сказал он журналистам.

"Если будет прогресс на этих направлениях, то может создаться ситуация, которая приведет к исключению функционеров движения талибов из санкционного списка Совбеза ООН. Это будет предтечей или основой для официального признания нового правительства в Афганистане", - продолжил помощник президента.

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Страны
Афганистан
Россия
Компании
ООН
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