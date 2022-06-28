Финляндия видит своей целью на саммите НАТО продвинуть ситуацию с позицией Турции по вступлению страны в альянс - президент Ниинистё

Хельсинки. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Для Финляндии главной целью саммита НАТО является продвижение вперед в ситуации с Турцией, которая с середины мая тормозит процесс вступления страны в альянс, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto), глава делегации страны на открывающемся во вторник в Мадриде саммите альянса.

"После Иванова дня (народный праздник, отмечаемый 24 июня - ИФ) в воздухе витает немного оптимизма. Переговорная ситуация улучшилась за последние несколько дней", - сказал он в понедельник на пресс-конференции с посетившими его страну сенаторами США.

Сенатор-демократ Джин Шахин (Jeanne Shaheen) выразила уверенность, что ситуация будет разрешена. Она напомнила, что первичная реакция всех стран НАТО, включая Турцию, на заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО была положительной. "Членство Финляндии и Швеции в НАТО отвечало бы интересам всех стран альянса и в целом поддержка членства Финляндии и Швеции со стороны других стран НАТО сильна", - сказала сенатор.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО. Однако рассмотрение заявок блокирует Турция. Она предъявляет ряд претензий к этим странам, в частности, обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

Как сообщила в понедельник канцелярия президента Финляндии, Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон встретятся во вторник в Мадриде непосредственно перед началом саммита НАТО с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.