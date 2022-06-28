Войти
Интерфакс-АВН

Финляндия видит своей целью на саммите НАТО продвинуть ситуацию с позицией Турции по вступлению страны в альянс - президент Ниинистё

561
0
0
Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Вильф

Хельсинки. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Для Финляндии главной целью саммита НАТО является продвижение вперед в ситуации с Турцией, которая с середины мая тормозит процесс вступления страны в альянс, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto), глава делегации страны на открывающемся во вторник в Мадриде саммите альянса.

"После Иванова дня (народный праздник, отмечаемый 24 июня - ИФ) в воздухе витает немного оптимизма. Переговорная ситуация улучшилась за последние несколько дней", - сказал он в понедельник на пресс-конференции с посетившими его страну сенаторами США.

Сенатор-демократ Джин Шахин (Jeanne Shaheen) выразила уверенность, что ситуация будет разрешена. Она напомнила, что первичная реакция всех стран НАТО, включая Турцию, на заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО была положительной. "Членство Финляндии и Швеции в НАТО отвечало бы интересам всех стран альянса и в целом поддержка членства Финляндии и Швеции со стороны других стран НАТО сильна", - сказала сенатор.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО. Однако рассмотрение заявок блокирует Турция. Она предъявляет ряд претензий к этим странам, в частности, обвиняет их в поддержке курдских группировок, которые в Турции считаются террористическими.

Как сообщила в понедельник канцелярия президента Финляндии, Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон встретятся во вторник в Мадриде непосредственно перед началом саммита НАТО с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
13.06.2022
НАТО устарела. Ей нечего противопоставить России
28.04.2022
В США признали: в случае нападения России НАТО будет бесполезна
20.04.2022
Запад говорит о "всеобщем" порицании России. Это преувеличение
03.03.2022
Foreign Policy: Турция закрыла проливы для военных кораблей всех стран
26.10.2021
Эрдоган идет к разрыву отношений с Западом
17.05.2021
Джон Болтон рычит на Россию: как Байдену ловчее «перевести стрелки» на Путина? (National Review, США)
20.04.2021
Svenska Dagbladet (Швеция): Путин играет с огнем на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 14:06
  • 28294
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.06 13:42
  • 11
Знакомьтесь: состав, районы размещения и вероятный характер действий польской оккупационной группировки войск
  • 28.06 12:15
  • 1
"МиГ-31 такая ракета не догонит, а Ту-95 ударит издалека"
  • 28.06 09:44
  • 1
В США рассказали о необычном пути российской авиации
  • 28.06 02:42
  • 48
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 27.06 20:29
  • 5
Средняя Азия внутри России
  • 27.06 19:42
  • 1
Турция поможет вывезти украинское зерно. Но не просто так
  • 27.06 18:59
  • 1
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 27.06 18:52
  • 2
Zap Energy разработала термоядерный реактор, который можно поставить в гараже
  • 27.06 15:46
  • 248
В США удивились размерам Су-75
  • 27.06 14:53
  • 96
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 27.06 11:46
  • 1
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 27.06 06:00
  • 2
"Танк для большой войны": немцы представили свою новую "Пантеру"
  • 26.06 15:40
  • 5
Кому быть младшим партнером
  • 26.06 08:54
  • 17
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»