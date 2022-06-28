На верфи MHI спущен на воду пятый фрегат класса "Могами" для Морских сил самообороны Японии

ЦАМТО, 27 июня. На верфи компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагасаки 23 июня состоялась церемония спуска на воду пятого фрегата класса "Могами" (также известен как проект 30DX, 30FFM), предназначенного для Морских сил самообороны Японии.

Корабль получил наименование "Яхаги" (Yahagi). После спуска корабля на воду компания продолжит оснащение его необходимым оборудованием и подготовку к испытаниям перед поставкой Морским силам самообороны Японии, которая запланирована на конец 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2017 года Японское Агентство закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) выбрало из двух претендентов компанию Mitsubishi Heavy Industries (MHI) основным подрядчиком создания проекта нового класса многоцелевых эскадренных миноносцев (фрегатов) 30DX (также известен под обозначением FFM и 30FFM). Участвовавшую в конкурсе компанию Mitsui Engineering and Shipbuilding Company агентство ATLA назначила основным субподрядчиком реализации проекта. MHI должна была построить головной корабль серии, а Mitsui – второй фрегат. Стоимость одного корабля серии оценивается в 48-50 млрд. йен (456,7 млн. долл.).

(FFM-1) "Могами" (Mogami) был спущен на воду на предприятии Nagasaki Shipyard & Machinery Works компании MHI в префектуре Нагасаки 3 марта 2021 года позднее второго корабля серии из-за технических проблем. Поскольку "Могами" был заказан первым, командование Морских сил самообороны Японии считает его головным в серии.

Закладка киля (FFM-2) "Кумано" (Kumano) состоялась 30 октября 2019 года на предприятии Mitsui Engineering and Shipbuilding в Тамано (преф.Окаяма). Фрегат был принят на вооружение 22 марта 2022 года.

Для справки: в марте 2021 года компания Mitsui вошла в состав Mitsubishi Heavy Industries.

Третий фрегат серии, "Ноширо" (Noshiro), MHI спустила на воду в июне 2021 года, четвертый, "Микума" (Mikuma), – в декабре 2021 года.

Фрегат класса "Могами" – это корабль нового поколения, предназначенный для выполнения различных задач, включая борьбу с подводными лодками и воздушными целями, противоминную борьбу, обеспечение безопасности морских путей сообщения. В планы Морских сил самообороны Японии входит строительство до 22 кораблей данного типа. Основной задачей фрегатов станет патрулирования исключительной экономической зоны Японии. Новые фрегаты заменят устаревшие эсминцы классов "Абукума", "Хацуюки" и "Асагири".