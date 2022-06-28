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Интерфакс-АВН

РФ планирует поставлять по 72 МС-21 в год с 2029г - Борисов

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Второй летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (серийный номер 21003 / МС.0003, бортовой номер "002", регистрационный номер 73053)
Второй летный опытный образец пассажирского самолета МС-21-300 (серийный номер 21003 / МС.0003, бортовой номер "002", регистрационный номер 73053).
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - РФ планирует поставлять заказчикам по 72 пассажирских самолета МС-21 в год начиная с 2029 года, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник.

"Программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 самолетов в год начиная с 2029 года - с началом поставок первых серийных машин (это 6 машин) в 2024 году", - сказал Борисов.

При этом до 2030 года российский авиапром планирует выпустить 70 самолетов Ту-214, добавил он. МС-21 и Ту-214, как ожидается, заменят в парках российских авиакомпаний американские Boeing и европейские Airbus, способные летать на дальние расстояния.

Парк региональной авиации "предстоит создать фактически заново", отметил Борисов. В планах - наладить серийный выпуск Ил-114-300 (70 единиц к 2030 году), ТВРС-44 "Ладога" (до 140 единиц) и "Байкал" (154 единицы).

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Ил-114
Ил-114-300
Ту-214
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Борисов Юрий
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