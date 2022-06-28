Киев закупил в Германии большую партию ручных противотанковых гранатомётов RGW 90 Matador

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Украинская армия получила новую партию немецких противотанковых ручных гранатометов RGW 90 Matador, закупленных в Германии. По данным немецкой прессы, оружие уже доставлено на территорию Украины.

Киев закупает уже вторую партию немецких гранатометов у немецкого оружейного концерна Dynamit Nobel Defense (DND), в нее вошло 2900 единиц RGW 90 Matador. До этого ВСУ получили 5100 немецких РПГ, доставленных на Украину в два приема в марте и в мае. В общей сложности немцы уже поставили украинской армии 8 тысяч RGW 90 Matador.

Как отмечается, ВСУ довольно активно использовали данные гранатометы против российских войск, очень много немецких РПГ досталось нашим войскам в качестве трофеев. Судя по маркировке, в основном гранатометы 2021 года выпуска.

RGW 90 Matador (Man-portable Anti Tank Anti DOoR) - одноразовый противотанковый ручной гранатомет калибра 90-мм. Разработан в 90-е годы прошлого века для вооруженных сил Сингапура под руководством Управления оборонных технологий (Defence Science & Technology Agency - DSTA) правительства Сингапура совместно с немецкой компанией Dynamit Nobel Defense (DND) и израильской компанией Rafael на базе 67-мм одноразового РПГ Armbrust, не принятого на вооружение Бундесвера в 70-е годы.

Выпускается в нескольких вариантах: Matador МР/НН с тандемной кумулятивной БЧ для уничтожения бронетехники, Matador WB для уничтожения укреплений, противобункерный Matador AS/ASM с кумулятивной боевой частью, Matador LRMP с осколочно-фугасным выстрелом.