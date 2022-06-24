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ТАСС

Шойгу назвал ключевым в обороне для РФ и Казахстана совершенствование общей ПВО

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Отношения России и Казахстана проходят испытание на прочность
Отношения России и Казахстана проходят испытание на прочность.
Источник изображения: Максим Богодвид/РИА Новости

Министр обороны РФ дал высокую оценку взаимодействию между РФ и Казахстаном

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Совершенствование единой региональной системы ПВО, а также военно-техническое сотрудничество являются ключевыми направлениями взаимодействия оборонных министерств РФ и Казахстана, заявил в четверг глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым.

"Вступил в силу новый договор о развитии военного сотрудничества, который определил актуальные направления взаимодействия наших министерств", - напомнил Шойгу.

"Ключевые, это, конечно, совершенствование единой региональной системы ПВО России и Казахстана, военно-техническое сотрудничество, подготовка кадров, мероприятия оперативной и боевой учебы", - добавил министр.


Взаимодействие между странами

Министр обороны РФ высоко оценил взаимодействие с казахстанскими коллегами, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

"Мы высоко ценим достигнутый уровень взаимодействия с Казахстаном как на двусторонней основе, так и в рамках международных форматов и интеграционных структур ОДКБ, СНГ и ШОС", - сказал Шойгу.

По его словам, в российском военном ведомстве рассматривают Казахстан в качестве основного стратегического союзника и важнейшего партнера России.

"Исходя из этого выстраиваем взаимодействие в военной сфере, которое является важнейшим фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе", - добавил Шойгу.

Программа стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Казахстан в военной области на 2022-2024 годы, по словам главы российского военного ведомства, успешно реализуется.


Пришлашение на конференцию и форум

Шойгу пригласил своего казахстанского коллегу на Московскую конференцию по безопасности и форум "Армия", которые пройдут в 2022 году.

"Пользуясь случаем, приглашаю в августе коллег на традиционные мероприятия - Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "Армия-2022", - сказал Шойгу.

Одним из приоритетов сотрудничества глава Минобороны РФ назвал действующие на территории Казахстана российские полигоны, на которых испытываются современные и перспективные образцы вооружения и военной техники.

"Мы с благодарностью хотели бы оценить ту работу, которую проводят наши коллеги в Казахстане, чтобы эти полигоны были работоспособны, эффективны и несли пользу в том числе и в обеспечении безопасности наших государств", - отметил Шойгу.

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