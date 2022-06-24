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ЦАМТО

На рассмотрение палаты представителей конгресса США внесен законопроект об обучении летчиков ВСУ на F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: © AP Photo / Wally Santana

ЦАМТО, 23 июня. Член палаты представителей конгресса США Адам Кинзингер (республиканец от шт.Иллинойс) заявил, что внес на рассмотрение законопроект об обучении украинских военных летчиков пилотированию американских истребителей, передает "РИА Новости".

"Я внес законопроект об обучении их управлению самолетами НАТО, чтобы они могли перейти на F-16", – написал А.Кинзингер в соцсетях.

Как отмечает "РИА Новости", ранее агентство "Укринформ" сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине определенные виды оружия, в частности, штурмовые самолеты и танки.

В мае А.Кинзингер также внес на рассмотрение проект резолюции, которая разрешает использование американских вооруженных сил для защиты Украины в случае применения со стороны РФ оружия массового уничтожения.

До сих пор администрация президента США Джо Байдена решительно отвергала возможность отправки на Украину американских военнослужащих, объясняя это тем, что подобный сценарий спровоцировал бы риск начала прямого военного столкновения России и НАТО.

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