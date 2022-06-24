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Интерфакс-АВН

Учёные холдинга "Швабе" предлагают решения по повышению продуктивности лазеров

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" представляет на проходящей в Санкт-Петербурге международной конференции наработки в области повышения продуктивности лазеров для телекоммуникаций и сферы обработки материалов, сообщает пресс-служба компании.

"В числе рассматриваемых работ, которые презентуют на конференции учёные НИИ "Полюс" имени М.Ф.Стельмаха, создание полупроводниковых лазеров для телекоммуникационного оборудования и методика наращивания силы квантово-каскадных лазеров в 1,5 раза, которые в том числе нужны в диагностике онкозаболеваний", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

По словам генерального директора НИИ "Полюс" Евгения Кузнецова, лазер является устройством высокой силы и скорости действия, отвечающим за подачу излучения. "Нашим специалистам удалось заметно поднять этот показатель за счёт разработки новых решений и подходов. В перспективе эти научные наработки могут оказать позитивное влияние в различных сферах применения лазеров - от медицины до промышленности", - сказал Кузнецов, которого цитирует пресс-служба.

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Страны
Россия
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