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Интерфакс-АВН

В Кремле назвали условием мирного урегулирования на Украине выполнение Киевом всех требований Москвы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у него спросили, ознакомились ли в Кремле с планом мирного урегулирования, предложенным изданием National interest, и в целом поинтересовались, возможен ли какой-то мирный план до возобновления прямых российско-украинских переговоров и на каких условиях.

"Что касается мирного плана, да, он возможен после того, как Украина выполнит все требования российской стороны", - ответил Песков.

При этом, на просьбу уточнить, что это за требования, представитель Кремля заявил: "Украина прекрасно знает все".

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Страны
Россия
Украина
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